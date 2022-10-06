Британская авиакомпания разрешила мужчинам-бортпроводникам и пилотам носить юбки

Virgin Atlantic разрешила всем пилотам и бортпроводникам при желании носить юбки на борту. Таким образом авиакомпания хочет помочь персоналу "выразить свою истинную сущность", пишет издание Perth Now.

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Теперь сотрудники авиакомпании могут самостоятельно выбрать, в чем хотят быть на работе - в юбке и пиджаке насыщенного красного цвета или темно-коричневом брючном костюме. Гендерно-нейтральная униформа, разработанная культовым дизайнером Вивьен Вествуд, впервые будет представлена в европейской авиации.

"Virgin Atlantic запустила обновленную политику в области гендерной идентичности, предоставляя своим экипажам, пилотам и наземной команде возможность выбирать, какая из униформ, разработанных Вивьен Вествуд, лучше всего отражает их мир — независимо от пола или гендерной идентичности", — заявили в компании.

Перед тем, как принять решение, авиакомпания провела исследование, результаты которого показали, что, если сотрудники имеют возможность проявить свою индивидуальность, "у них повышается уровень счастья, появляется чувство комфорта, а это улучшает работу с клиентами и способствует укреплению лояльности к компании". А мы-то думали, это делает зарплата.

Кроме того, свою гейдерно-нейтральную позицию могут выразить и пассажиры авиакомпании - теперь при оформлении билетов в качестве пола можно выбрать "Мх".