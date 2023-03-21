Будьте бдительны: В Испании распространяется новый способ кражи вещей из машин туристов

Если вы едете в Испанию на отдых на автомобиле (собственном или взятом напрокат), то будьте бдительны – в стране набирает популярность новый способ ограбления. Мошенники останавливают автомобили на дороге, пытаясь убедить водителя, что у машины проблемы с колесами, тем самым получая возможность украсть вещи путешественников.

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"С лета прошлого года по настоящее время в Европе, особенно в Испании и Италии, мы зафиксировали необычно большое количество краж личного имущества. На этот раз в страховую компанию If в Литве поступило необычное заявление — люди отправились в Испанию в длительную поездку, арендовали там машину, а по дороге их автомобиль остановили и украли вещи. Оказавшись в такой ситуации, важно знать свои права и к кому обратиться за помощью", — говорит Инга Драуле, менеджер по туристическим продуктам страховой компании If.

Кража произошла во время движения по автомагистрали. Литовскую машину обогнал автомобиль и начал подавать признаки того, что что-то не так и нужно немедленно остановиться. После того как обе машины остановились, и пассажиры чужой машины вышли из нее, они начали показывать жестами, что у литовцев горят шины. Пока туристы пытались понять, что произошло, один из жестикулирующих быстро схватил сумки путешественников и убежал.

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"В подобной ситуации главное не растеряться, а сразу принять меры. После кражи следует немедленно обратиться в полицию. Литовцы быстро связались с правоохранительными органами, и сейчас испанские власти расследуют этот инцидент", — рассказывает Инга Драуле.

Путешествуя на автомобиле, важно изучить возможные опасности и прислушаться к профилактическим советам о том, как действовать в подобных ситуациях. "Путешествуя на автомобиле главное – не терять бдительность. Например, выходя из машины для того, чтобы сфотографировать красивый пейзаж, обязательно нужно запереть машину. А если автомобиль используется еще и для проживания, то его необходимо парковать на специально отведенных местах. Опыт компании If показывает, что парковка транспортного средства в непредусмотренном для него месте может способствовать краже из автомобиля или даже угону самой машины. Еще одна очень важная мера предосторожности – по возможности запирать машину изнутри во время движения, чтобы грабители не могли попасть в машину и украсть вещи водителя и пассажиров. Эти меры предосторожности следует предпринимать не только при поездках за границу, поскольку подобные кражи могут произойти и в Латвии", — объясняет представительница If.

Было замечено, что во время праздников люди становятся более рассеянными. По данным If, средний размер компенсации за потерю имущества за границей в результате кражи составляет 500 евро. Перед планированием поездки в другую страну людей часто предупреждают, чтобы они были особенно внимательны к своим личным вещам в таких местах, как метро или поезд. В больших городах рекомендуется носить сумки близко к телу, чтобы всегда видеть свои вещи и держать их в безопасности. А выходя из машины, важно не оставлять личные вещи (телефон, сумку, ноутбук, фото/видеоаппаратуру, спортивный инвентарь и т.д.) на видном месте.