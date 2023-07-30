Бюджетно на поезде: Самые недорогие и удобные ночные поезда в Европе

Этим летом все более популярными и востребованными становятся поездки по железной дороге, поскольку путешественники продолжают выбирать экологически чистые виды транспорта. Однако поезда все еще могут быть дороже самолетов.

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Чтобы стимулировать выбор в пользу экологичных поездок, компания Omio составила рейтинг самых выгодных путешествий на поездах дальнего следования в Европе.

Эти бюджетные поездки на поездах со спальными вагонами поездах часто сопровождаются такими удобствами, как приветственные пакеты, места для хранения велосипедов и захватывающие виды.

Какой самый дешевый ночной поезд в Европе?

Компания Omio определила самый дешевый ночной поезд в Европе, рассчитав соотношение стоимости проезда к расстоянию и времени в пути. В рейтинге также учитывались такие услуги, как хранение велосипедов, душевые кабины, кондиционеры и доступность для людей в инвалидных колясках.

Самый выгодный в Европе ночной поезд: Париж – Ницца

Исследование показало, что ночной поезд компании SNCF, курсирующий из Парижа в Ниццу, является самым выгодным по цене для данного расстояния. Пассажиры могут проехать 1 088 км всего за 19 евро с человека. Этот маршрут пользуется большой популярностью и позволяет выбраться из оживленной столицы Франции на сказочную Французскую Ривьеру.

Поездки осуществляются один раз в день, и пассажиры могут выбирать между сидячими местами, плацкартом или купе, включая спальные места, оборудованные для людей на инвалидных колясках.

При этом поезд получил низкую оценку по уровню удобств, хотя клиентам и предоставляется набор туалетных принадлежностей, а также есть место для хранения велосипедов. Однако в поезде нет кафе или бара, поэтому стоит подумать об ужине перед посадкой.

Самое долгое путешествие на поезде: Братислава – Сплит

На втором месте по соотношению цены и качества находится спальный вагон компании ÖBB из Братиславы в Сплит, билеты на который стоят от 29 евро на человека. В этом поезде, известном под названием EuroNight, имеются отдельные купе с сидячими местами, плацкарт и спальные купе.

Это одно из самых долгих путешествий в Европе, которое длится 960 минут, и, если вам не удастся заснуть, вы сможете наблюдать за проплывающими за окнами чудесами Австрии и Хорватии.

Пассажирам предлагается включенный в стоимость завтрак, а также бесплатные напитки и закуски.

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Новейший ночной поезде Европы: Берлин – Брюссель

На третьем месте в рейтинге Omio оказался запущенный в мае этого года European Sleeper, который курсирует по маршруту Берлин – Брюссель. В поезд предлагаются три вида сидений: сидячие места, плацкарт и делюкс. В последнем варианте поездки на поезде включен завтрак, а в купе имеется умывальник. Туалеты расположены вдоль каждого коридора.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Протяженность маршрута составляет 766 км, а билеты можно приобрести всего за 49 евро на человека.

Лучшее начало отпуска: Мюнхен – Специя

Ночной самолет компании ÖBB из Мюнхена (Германия) в Специю (Италия) занимает четвертое место. Он имеет самую низкую стартовую цену на одного человека – 11 евро. В поезде предлагаются бесплатные полотенца, беруши, завтрак и закуски. Купе оборудованы замками и кондиционерами.

Этот ежедневный маршрут – идеальное начало отпуска в итальянском регионе Чинкве-Терре – пяти деревнях, славящихся своими разноцветными домиками на склонах скал. Из Специи можно пересесть на местный поезд, идущий вдоль побережья.

Лучшие удобства в поезде: Брюссель – Вена

Еще одна авиакомпания ÖBB NightJet занимает пятое место в рейтинге с билетами по цене 29 евро на человека. Лучшая часть услуги – исключительные удобства. Пассажиры могут воспользоваться туалетом и душем, а также небольшим завтраком с чаем и кофе, включенным в стоимость билета.

Клиенты получают приветственный пакет с полотенцами, берушами, напитками и закусками. На борт можно брать собак и велосипеды. Купе закрываются на ключ и оборудованы кондиционерами.