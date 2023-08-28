Царство Нептуна неподалеку: Топ-5 самых больших океанариумов ближнего зарубежья
Foto: Shutterstock

Акулы и дельфины, медленно проплывающие прямо у вашего носа. Если это кажется несбыточной мечтой, то вам обязательно нужно посетить крупнейшие океанариумы стран ближнего (и не очень) зарубежья.

Вроцлавский зоопарк и океанариум Afrykarium

Вроцлавский зоопарк в Польше — один из старейших зоопарков в Европе. В 2014 году в нем открылся крупнейший в Польше океанариум, посвященный разнообразному подводному миру Африки. Это единственный океанариум, посвященный Африке, не только в Польше, но и в мире. Благодаря "Африкариуму" Вроцлавский зоопарк стал одной из самых популярных достопримечательностей Польши.

В океанариуме обитает около пяти тысяч африканских пресноводных и морских рыб. Среди них семь видов акул, крокодилы, ламантины, бегемоты, нильские бегемоты и разные рыбы, которые не перестают удивлять своим разнообразием и великолепием. Внутренние помещения океанариума также оформлены в африканском стиле, что сделает посещение еще более интересным.

Входные билеты стоят 70 злотых (около 15 евро), семейные билеты — 230 злотых (52 евро).

У вас уже есть активная подписка!

Это платная статья.

Чтобы продолжить чтение, скачайте последнюю версию приложения DELFI или продолжите чтение с помощью интернет-браузера.

Читать статью.
Чтобы продолжить чтение, оформите абонемент.

Подпишись и читай:

Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Iedvesmai
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Sākums bija milzīga kļūda un neveiksme. Saruna ar Ivaru Beitānu
Mums nevienam rītdiena nav apsolīta. Saruna ar Santu Zaļjalovu
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Garšas, mode, skaistums un popkultūra: kāda ir īstā Koreja?
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?