Царство Нептуна неподалеку: Топ-5 самых больших океанариумов ближнего зарубежья

Акулы и дельфины, медленно проплывающие прямо у вашего носа. Если это кажется несбыточной мечтой, то вам обязательно нужно посетить крупнейшие океанариумы стран ближнего (и не очень) зарубежья.

Вроцлавский зоопарк и океанариум Afrykarium

Вроцлавский зоопарк в Польше — один из старейших зоопарков в Европе. В 2014 году в нем открылся крупнейший в Польше океанариум, посвященный разнообразному подводному миру Африки. Это единственный океанариум, посвященный Африке, не только в Польше, но и в мире. Благодаря "Африкариуму" Вроцлавский зоопарк стал одной из самых популярных достопримечательностей Польши.

В океанариуме обитает около пяти тысяч африканских пресноводных и морских рыб. Среди них семь видов акул, крокодилы, ламантины, бегемоты, нильские бегемоты и разные рыбы, которые не перестают удивлять своим разнообразием и великолепием. Внутренние помещения океанариума также оформлены в африканском стиле, что сделает посещение еще более интересным.

Входные билеты стоят 70 злотых (около 15 евро), семейные билеты — 230 злотых (52 евро).