Центр Парижа скоро изменится. Вот, о чем нужно знать туристам в первую очередь

Париж обещает очень сильно измениться уже в течение ближайших пяти лет. На что необходимо обратить особое внимание во время следующей поездки во французскую столицу, пишет turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

Мэр Парижа Анн Идальго представила план по развитию города, получивший название Ville du Quart D'Eure (15-минутный город). Его главная цель сводится к поэтапному отказу от транспортных средств и сокращению вредных выбросов путем создания самодостаточных сообществ в пределах каждого городского района. Это означает, что товары и заведения первой необходимости, такие как продуктовые магазины, школы, медицинские центры, кафе, пекарни и парки должны быть в нескольких минутах ходьбы или езды на велосипеде от жилых домов. В планах также создание велосипедных дорожек на каждой улице французской столицы и оборудование специальной защиты для велосипедистов на городских мостах. В плане представлены и многие другие пункты развития. Поэтому всем, кто планирует посетить Париж в течение следующих нескольких лет, необходимо обратить внимание на несколько интересных изменений.

Так, в 15-м округе на крыше культурного комплекса Порт-де-Версаль ведется строительство крупнейшей в мире городской фермы. К апрелю 2020 года крыша шестиэтажного здания будет преобразована в зеленый рай, где станут выращивать продукты питания для южных районов города. Вокруг Эйфелевой башни уже проводится реконструкция пешеходной зоны. В скором времени здесь не будет автомобилей, а проезд разрешат только для общественного транспорта и скорой помощи. Тут же расположится самый большой в городе сад, две новые общественные площади и парк.

К 2025 году вдоль Сены должны появиться 23 общественных места для купания. Пять из них будут находиться в Париже, в том числе пляж недалеко от собора Нотр-Дам де Пари. Напомним, что в 2017 году части канала Басин-де-ла-Виллет превратились в зону для отдыха, которая смогла уже на следующий год принять тысячи пловцов. Креативное место для всех любителей искусства начали создавать в пригороде французской столицы. Речь о художественном комплексе Komunuma около канала Урк в коммуне Роменвиль. Здесь уже открыты пять галерей, а в будущем комплекс планирует организовывать живые выступления, мероприятия и семинары и, возможно, побудит большее количество туристов исследовать новую сторону Парижа, — резюмирует издание.