Центрифуга для человека и симулятор лунной поверхности: в тартуском научном центре AHHAA открылась новая выставка

В крупнейшем научном центре стран Балтии AHHAA в Тарту открылась новая и бесконечно привлекательная выставка для всей семьи "Аххаа, гравитация!". Это головокружительное приключение, которое заставит адреналин подскочить до небывалых высот и предложит вам самим открыть секреты гравитации во вращающейся центрифуге для людей, на симуляторе лунной поверхности, гигантской горке свободного падения и других захватывающих экспонатах.

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Что это за сила, которая заставляет всех и все притягиваться? Мы ощущаем ее мышцами, когда что-то поднимаем, но на самом деле в повседневной жизни не обращаем на это внимание. Почему подброшенное в воздух яблоко рано или поздно упадет вниз, то есть к центру Земли? Или зачем ракете столько силы и мощности, чтобы оторваться от земной поверхности? Каково это — прыгать на Луне? Сколько будет весить литр молока на Марсе или, например, на Венере? Что окажется мощнее — гравитация или центробежная сила? Какие ощущения вызывает падение с высоты 5 метров? "Аххаа, гравитация!" ответит на эти и многие другие вопросы.

К тому же любой желающий может не только посмотреть экспонаты выставки "Аххаа, гравитация!", но также испытать их и бросить вызов силе гравитации во вращающейся центрифуге для людей, на гигантской горке свободного падения, человеческом йо-йо, симуляторе лунной ходьбы, игре в межпланетное ралли и прочих экспонатах, щекочущих клетки головного мозга.

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На выставке "Аххаа, гравитация!" нет возрастных ограничений для посетителей, она также доступна на английском и русском языках. График работы научного центра AHHAA по пятницам и субботам с 10.00 до 20.00, с воскресенья по четверг — с 10.00 до 19.00. Более подробная информация доступна на веб-сайте "AHHAA" и в профилях социальных сетей. Выставка "Аххаа, гравитация!" будет работать до 31 января 2022 года.

Научный центр AHHAA основан в 1997 году как проект Тартуского университета. В 2011 году он был преобразован в самый масштабный в Балтийских странах образовательный научный центр на площади почти 3000 квадратных метров. До сих пор AHHAA посетили уже более пяти миллионов человек из Балтии, Скандинавии и других стран. Экспозиции научного центра AHHAA предусмотрены для пытливых умов всех возрастов — семей с маленькими детьми, школьников, студентов и сениоров. Большую часть из более чем 170 экспонатов постоянной экспозиции можно потрогать руками и опробовать в действии, посетителей приглашают посетить и математическую выставку "Аххаа, в кубе!", залы технологий и природы, научный театр, принять участие в творческих мастерских, насладиться путешествием сквозь Вселенную в планетарии и познакомиться с медицинской коллекцией.

Учитывая распространение заражения вирусом Covid-19, мы приглашаем следить за актуальными правилами въезда в Эстонию, информация доступна здесь и на веб-сайте Министерства иностранных дел. В научном центре AHHAA соблюдаются все принятые в Эстонии меры эпидемиологической безопасности, для посетителей в свободном доступе дезинфицирующие средства для рук, а ношение масок для лица в настоящее время не является обязательным.