Чехия сняла все ограничения на въезд

Если вы собрались в Чехию, то теперь для въезда в эту страну ну нужны ни тесты, ни сертификаты о вакцинации. И, конечно же, ни о каком карантине по прибытии и речи уже не идет.
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Ограничения сняли для путешественников из всех стран, указано на сайте Министерства внутренних дел Чехии. Таким образом Чехия вернулась в доковидным временам, когда для въезда в республику не требовались никакие медицинские справки или тесты. Новые правила действуют с 9 апреля.
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TagsКоронавирус Чехия
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