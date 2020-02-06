Чемодан, вокзал, Португалия: названы лучшие страны для пенсионеров

Американский журнал International Living составил рейтинг лучших стран для пенсионеров: в списке оказалось 24 страны и только 7 из них входят в Евросоюз.
Рейтинг лучших стран для пенсионеров составляется на основе 4 основных критериев:
- простоты получения визы и вида на жительство;
- качества и доступности медицинских услуг;
- климата;
- уровня цен.
По этим четырем критериям первое место заняла Португалия. Составители рейтинга особенно отметили высокий уровень жизни при доступных ценах, хорошие медицинские услуги, мягкий климат и дружелюбие местных жителей.
Стоит отметить, что Португалия значительно уступает конкурентам в вопросе "легкости получения визы". Кроме того, в первой десятке есть лишь три страны, в которых "стоимость жизни (уровень цен)" ниже.
Тем не менее, климат португалии специалисты оценили выше, чем у конкурентов, а невероятные 98 из 100 баллов в графе "здравоохранение" позволили Португалии занять первое место в итоговом списке.
Кроме того, Португалия в 2019 году заняла третье место в рейтинге самых безопасных стран мира.
Кстати, в 2017-2018 годах Португалия занимала первое место списка самых дружелюбных стран по версии опроса экспатов Expat Insider Survey. В данном рейтинге учитываелся мнение переехавших в страну иностранцев, которые оценивают легкость налаживания дружеских связей в стране пребывания.
На втором месте в рейтинге лучших стран для пенсионеров оказалась Панама, замыкает тройку лидеров Коста-Рика. Помимо Португалии в рейтинг попали такие европейские страны, как Испания (9), Франция (8), Ирландия, Италия, Мальта и Хорватия.