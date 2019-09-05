Чернобыль бьет все рекорды посещаемости

За первые восемь месяцев 2019 года Чернобыльская зона поставила рекорд посещаемости. Об этом сообщает портал Lenta.ru со ссылкой на «Українськi Новини». За этот период заповедник посетил 74 671 человек, из них 14 416 — в августе. Больше всего туристов прибывает в зону отчуждения с Украины, а также из Великобритании и Польши.

В администрации заповедника рост туристического потока связывают с выходом сериала "Чернобыль" от HBO, формированием украинскими турагентствами новых маршрутов и упрощением процедуры въезда на территорию зоны.

"Но стоит помнить, что это не парк развлечений. Это территория, где необходимо соблюдать особые правила безопасности", — отметил помощник директора заповедника Кирилл Гарник.

10 июля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, изменяющий порядок пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения. Ее сделают открытой для туристов и снимут запрет на съемку. Также планируется развитие экономических проектов на этой территории. В день подписания документа был введен в эксплуатацию новый защитный саркофаг над разрушенным реактором №4.

Новый саркофаг над разрушенной частью ЧАЭС начали строить в 2007 году. Ввод в эксплуатацию планировался на 2012-2013 годы, однако работы затянулись из-за финансовых проблем. Строительство защитного сооружения обошлось в 2,2 миллиарда долларов, в него вложились около 50 стран, в том числе Украина.