Черные пески и олени в горах. Бальнеологический отдых в Грузии: на что обратить внимание

Неподалеку от пещер есть интересный объект – Местный парк Юрского периода Сатаплия, где обнаружены следы динозавра. Теперь там открылась смотровая площадка со стеклянным полом и такой же, ведущий к ней "стеклянный" мост, который нависает над 800-метровой пропастью – в солнечный день с него видно Кутаиси.

Черные пески Уреки



Едем дальше и попадаем на еще один курорт, в Уреки. Это место магнитных песков, а цвет песка на пляже – серо-черный. Пески содержат в себе магнетит. Благодаря такому необычному покрову пляж здесь обладает оздоровительными свойствами и носит название "Магнетити". А вокруг пляжа много спа-гостиниц и санаториев. Курорт считается детским, потому что очень часто в летний период сюда привозят детей с проблемами опорно-двигательного аппарата – лечат от ДЦП, ревматизма, ювенильного артрита, болей в суставах, рахита и проблем с нервной системой. В совокупности с морской водой, физиотерапией и спа-процедурами – действует волшебно.

Foto: Autora arhīvs

Местные рассказывают, что намагничивание песка можно даже проверить на гаджетах. Закопайте здесь мобильный телефон и он может немного "сойти с ума". В сезон здесь открыто множество бунгало и ресторанов. Есть пансион, полупансион. Цены не европейские, существенно дешевле, чем в Латвии. Взрослым, которые хотят уединения, лучше выбрать бархатный сезон, когда детей на пляже не так много. Тем более, что во всех грузинских отелях и санаториях в сезон (с мая по октябрь) цены в два-три раза выше, чем в другое время года.



Цены в гостиницах в апреле – от 25 евро за двухместный номер в сутки (завтраки от 4 евро)

Батуми – и порт, и курорт



Путь к следующему курорту лежал через Батуми. Батуми – второй по величине город Грузии и крупный морской порт, так как расположен на берегу Черного моря. До границы с Турцией рукой подать, поэтому погода в это время года схожая, но очень переменчивая. В один день может светить солнца и уже воздух прогревается до +20, в другой – идти сильный дождь и дует ураганный ветер.

Foto: Ksenia Savčuka

Город сильно застраивается, много пятизвездочных отелей. В этот город нужно прилетать отдельно, чтобы насладиться эклектичной смесью архитектуры (начиная от очаровательных классических зданий 19 века и заканчивая ультрасовременными небоскребами), необычными горными пейзажами, отдыхом у моря и яркой ночной жизнью.

Foto: Ksenia Savčuka





Если, как у нас, времени на посещение не особо много – выберите прогулку по набережной (или вдоль набережной на небольшом кораблике), посещение смотровой вышки, обзорную экскурсию по городу и посещение ботанического сада. На 13 га с 1881 года здесь ведутся экспериментальные посадки различных растений и деревьев, их более 2000 видов. Парк можно объехать на карах за 40 минут.

Foto: Ksenia Savčuka

Для пешей прогулки воспользуйтесь лайфхаком: так как сад находится в гористой местности, идите на спуск, к нулевой отметке. До территории сада раньше курсировал поезд, сейчас можно добраться на маршрутке. Если во время езды вглядываться в склоны рядом расположенных гор, можно увидеть очень интересные масштабные строения, свисающие как гроздья винограда – здесь были дачи партийной номенклатуры, военной элиты. В нескольких местах этой локации снимали эпизоды фильма "12 стульев", ту сцену, когда герои отправились в Батуми за легендарным гарнитуром.

За настоящим вином – на винодельню



Имеретия славится своими винодельнями и виноградниками и, будучи в Грузии, просто нельзя не посетить хотя бы одно из таких мест. Тем более, что они заточены под туристов – здесь и экскурсии, и деревенские в национальном стиле обеды, и дегустации, и вина по ценам от производителя. Мы побывали на винодельне Gaioz Sopromadze's Cellar в Багдати у гостеприимного Лаши и его отца Гайоза. На 8,5 га за год собирается четыре тонны винограда – до 15 000 бутылок в год. Как говорит Лаша, есть вина, любимые как младшие братья, и мудрые, как старшие. 70% вина уходит на экспорт. Пьют в США, Англии и Франции (верится с трудом, но французы пьют грузинские вина!) Есть редкие сорта, которые растут только в Имеретии. Ориентировочные цены – около 10 евро за бутылку.



Кстати, Лаша удивил, сказав, что полусладкое Хванчкара – это никакой не хороший напиток, а советский пережиток. Недоферментированное вино, вырванное из процесса созревания в мае. Вино зреет куда дольше становится кислее, суше и ценнее. Поэтому сладость – это не про грузинские вина.

Саирме – водопад и зиплайн



Красивое название ( в переводе – "оленья местность") у безумно красивого места в ущелье гор. Расположен Саирме в в 50 км от Кутаиси. Здесь пять источников минеральных вод и один термальный источник. Вода, которая лечит от всего – и проблемы ЖКТ, и астму, гинекологические и урологические проблемы.



Саирме – мой фаворит в поездке по грузинским спа-курортам. В местечке две гостиницы на четыре звезды – Sairme и New Sairme. Разница в количестве номеров, высоте над уровнем моря (650 м и 950 м) и атмосфере. Если хотите романтики и незабываемых ощущение – то вам в новое Саирме, если подлечиться семьей – на 300 метров повыше. Хамам, сауна, солевая комната для астматиков, комплексные массажи, грязевые аппликации, врачебные процедуры. Ультразвук брюшной полости и щитовидной железы, гинеколог, есть ингаляции минеральной водой, дюпаж – промывание желчного пузыря (после проверки на камни). Целый комплекс водных процедур, из которого можно не вылезать несколько дней. Между двумя отелями и водным центром курсирует автобус – каждые полчаса летом и каждый час зимой.

Foto: Natalija Olesika

Саирме находится в горах, поэтому здесь даже летом не жарче 25 градусов, когда на другой территории Грузии может быть и 41. Это единственный курорт на Кавказе, который стал членом espa. Температура воды в термальных источниках от 30 до 41 градуса. Летом приходится даже охлаждать. Даже при минус шесть на улице смело можно нырять в термальный открытый бассейн.

Сюда ездят лечить ряд анемий, пищеварительную систему, помогает при нервных расстройствах, при расстройстве сна, неврозе, желчекаменных болезнях. Лечебную воду здесь не пьют просто так. Ее назначают. На основании клинического состояния. Разный номер воды от разных заболеваний. Есть лаборатория, чтобы сдать анализ и не ошибиться в назначении. Доступность аптеки и врачей – круглосуточно. Если на момент посещения курорта с собой нет заключений "домашнего" врача, обследование можно пройти на месте. Эта услуга check up доступна практически на каждом курорте Грузии.

Но не только спа предлагают на курорте. На территории есть конюшня. Проехаться на лошадях в хорошую погоду можно, например, до красной долины, где находится альпийский уголок и водопад. Можно, например, пострелять из Беретты по тарелочкам. "Роб сити" – как наш тарзанка, но трасса довольно сложная. Зиплайн – почти самый длинный на Кавказе – 800 метров ( недавно в Тбилиси сделали 1,2 км). И новый продукт – offroad tours – езда по горам на багги.

Есть своя пекарня, самая знаменитая в регионе. Продукты готовятся на местных водах, в том числе медовая чача.

Цена в гостинице в апреле – от 104 евро за двухместный номер в сутки (завтраки и термальный бассейн включены)

Знаменитый Боржоми



Минеральная вода Боржоми в представлении не нуждается. Однако только в одноименном городе вас научат употреблять ее правильно. Боржоми находится на юго-западе Грузии, в 125 км от Кутаиси. Дорога от Кутаиси до Боржоми занимает около 2,5 часа.

Foto: Ksenia Savčuka

Минералка Боржоми по составу – это почти вся полезная часть таблицы Менделеева. Боржоми благоприятно влияет на иммунитет, обмен веществ и пищеварительную систему. Кому-то она будет показана теплой, кому-то холодной, до еды или после. Злоупотреблять ею тоже не рекомендуют. По вкусу Боржоми из источников (берешь бутылку и наливаешь прямо на улице!) очень отличается от бутилированной и продаваемой в наших магазинах.

Foto: Ksenia Savčuka

Минеральные воды эффективны в лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта, почек, органов дыхания, неврологических и гинекологических заболеваний, заболеваний сердечно-сосудистой системы и опорно двигательного аппарата. Приезжать приглашают в моменты, когда нет обострений. В Боржоми подлечиться люди приезжают круглый год. Здесь много отелей санаторного типа, заточенных на медицинские и реабилитационные услуги.



Например, один из отелей – Crown Plaza Borjomi находится рядом с парком Боржоми. Здесь самый большой в Грузии спа-центр с бассейнами, саунами, комнатами для релакса. Также можно получить консультацию врача и индивидуальный план процедур. В других местах доступны ванны с минеральной водой, флоатинг, лечебный массаж, обертывания, гидромассажные ванны, соляные пещеры и т.д.

Foto: Ksenia Savčuka

Само место гористое, очень живописное, располагает к неспешным пешим прогулкам. Поэтому подойдет и для тех, кто хочет посетить город просто как туристический объект.

Цена в гостинице в апреле – от 130 евро за двухместный номер в сутки (завтраки и спа-процедуры включены)

Как попасть в Грузию? Мы летели по маршруту Рига-Кутаиси. Стоимость билетов туда-обратно составила 116 евро. Есть возможность лететь по маршруту Рига-Тбилиси.

Гостиницы есть самые разные. Например, сеть ОРБИ, один из самых бюджетных вариантов – цены 19-21 евро за ночь.

Транспорт в Грузии. Обычно от Кутаиси до Батуми курсирует трансферный автобус (сразу по прибытию в аэропорт еще в Риге нужно ввести номер самолета, номер своего билета). Билет на этот автобус стоит 12 евро в оба конца. Если самолет задерживается, то автобус ждет пассажиров.

На территории Грузии есть автобусы, маршрутки, такси, в Тбилиси есть метро. Стоимость проезда составляет 50 тетри (около 30 центов). Стоимость такси в пределах центра города стоит около 5 лари (3-4 евро).

Если нет опыта вождения в горах, лучше брать машину с местным водителем или сервис GoTrip.Ge. Правила дорожного движения стандартные, большинство указателей — на грузинском и английском языках.

Еда в Грузии. Любая трапеза в компании с грузинами начинается не с еды, а с вина и огромного количества тостов. Обычно за столом произносится не менее 20 тостов – пожелания здоровья, благополучия, рассказываются различные жизненные истории и анекдоты. Невероятное гостеприимство и радушие местных – то, что подкупает и отличает от других туристических направлений. Несколько советов: на закуски не налегайте – дождитесь основных блюд, их будет много. Если планируется застолье, вам могут одновременно принести все виды мяса и птицы, фантастическое разнообразие сыров и молочных продуктов, овощи, зелень и ароматические травы плюс соусы. Бутылка вина или чача – непременный атрибут трапезы на настоящем грузинском столе. Сладкого и супов почти не подают.



В Грузии шашлык и хинкали едят руками. Обязательно попробуйте сациви, пельмени-хинкали и сырные хачапури, сулугуни, овощное рагу "аджапсандали", шашлыки "мивади" и копченные колбаски, лобио, чахохбили, долму, кутабы и кукурузные лепешки вместо хлеба. Помимо вин, стоит отведать местные лимонады, например, тархун и минеральную воду "Боржоми", "Набеглави".

Хачапури в уличном ларьке можно купить за 3-5 лари, а поужинать вдвоем кафе – 20-40 лари.

Телефонная связь и валюта. Сразу по приезду можно купить местную СИМ-карту, например, с услугами на неделю, включающими безлимитный интернет. Стоимость – 10 евро. Деньги лучше поменять также сразу в аэропорту.

Статья подготовлена в сотрудничестве с TravelBlog Baltic и Georgian National Tourism Administration

Фотографии - Ксения Савчук, Наталья Олесик, Полина Элксне, TravelBlog Baltic.