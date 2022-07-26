Что надо учесть, отправляясь в путь со своим домашним питомцем? Шесть советов

Лето – время отпусков, и многие спешат использовать выходные дни, чтобы осмотреть ближние и дальние достопримечательности. Если вы решили путешествовать вместе с домашним животным, то полет может стать полным стресса опытом как для вас, так и для четвероногого друга, поэтому нередко для путешествия с животными выбирают поездку на автомашине. Gjensidige Latvija обобщила советы, к которым следует прислушаться, отправляясь в путешествие со своим четвероногим другом.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подготовка к дороге

Прежде чем отправиться в путь со своим любимцем, обязательно ознакомьтесь с правилами перевозки животных в конечном пункте вашего маршрута. А именно, получил ли у ваш питомец все необходимые вакцины, есть ли у него прививочный паспорт и подкожный микрочип отслеживания.

Перед дальней дорогой необходимо запланировать визит к ветеринару, чтобы убедиться в состоянии здоровья своего любимца и в случае необходимости получить недостающую вакцину. Кроме того, если вашего собаку или кота тошнит во время поездки в машине, то можно проконсультироваться с ветеринаром о приеме имбирных таблеток.

Безопасная клетка для вашего питомца

Так как во время путешествия вашему питомцу придется несколько часов провести в автомашине, как никогда важно учесть аспекты безопасности.

“Самый безопасный способ перевозки домашних животных в автомашине – сертифицированная, противоударная клетка для транспортировки. Она не только обеспечит безопасную транспортировку, но и предоставит вашему любимцу удобное и знакомое место, в котором он сможет отдыхать в гостинице, мотеле или другом месте ночлега. К тому же во время поездки животные склонны неожиданно и быстро перемещаться по салону, что может подвергать угрозе способности водителя к концентрации и угрожать безопасности движения. Именно поэтому поездка в клетке будет лучшим выбором как для питомца, так и для вас и других участников дорожного движения”, – делится советом менеджер Gjensidige Latvija по продуктам страхования имущества и физических лиц Кития Ласе.

Выбирая клетку, удостоверьтесь, что она достаточно просторная, чтобы животное в ней могло встать в полный рост и свободно двигаться и что в ней хорошая вентиляция. На пол клетки положите какую-нибудь подстилку или полотенце. Специалисты советуют использовать кусок ткани, на котором животное привыкло отдыхать дома, ведь привычный запах может уменьшить стресс, вызванный чужой средой. Не забудьте пристегнуть ремнем не только себя, но и клетку своего питомца! Если же почувствуете, что в клетке для транспортировки любимцу неудобно, то можно приобрести особые ремни безопасности для собаки и кошки.

Тщательное планирование маршрута

Отправляясь в путь с четвероногим другом, планируйте маршрут тщательнее, чем обычно. Запланируйте небольшие паузы, чтобы погулять и попить воды. Паузы особенно необходимы при путешествии с собакой, чтобы уменьшить вызванное поездкой беспокойство и позволить животному сделать свои дела и обнюхать новые места. Ехать с животными на машине без перерыва не рекомендуется дольше четырех часов. К тому же, придерживаясь такого соотношения интервалов между ездой и прогулками, снизится и риск утомления для водителя.

Закрывайте окна во время поездки

Вопреки тому, что можно увидеть в голливудских фильмах, эксперты все же советуют во время поездки держать окна машины закрытыми и не позволять питомцу высовывать голову в окно. Таким образом вы избежите лишних хлопот, если, например, во время стояния в пробке, оплаты платной дороги или заправки горючим питомец решит выпрыгнуть через открытое окно.

Не оставляйте питомца в машине

Летом, теплой весной и осенью оставленная на солнце машина очень быстро нагревается. Исследования Стэндфордского Университета показывают, что если температура воздуха на улице 33°C, то в оставленной на стоянке машине температура за 20 минут может подняться до 50°C, а за 40 минут – почти до 60°C. Даже если температура воздуха на улице всего 21°C, то оставленная под прямыми солнечными лучами автомашина может разогреться настолько, что появится угроза для здоровья и жизни. Поэтому, путешествуя со своим четвероногим другом, не оставляйте его одного в машине, даже если рассчитываете вернуться всего через десять минут.

Что положить в дорожную сумку для питомца?

Точно так же, как составляем список содержимого своей дорожной сумки, такой список стоит составить и для своего домашнего животного. Что же положить в дорожную сумку своего питомца?