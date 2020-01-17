Что не стоит заказывать в итальянском ресторане и почему?

Журналисты узнали у шеф-поваров итальянских ресторанов, что не стоит заказывать в тратториях и остериях.

Также в опросе журнала Insider приняли участие ресторанные критики и блогеры. Главной причиной не заказывать блюдо шефы и другие участники считают завышенную цену. Если блюдо стоит явно намного меньше, чем указано в меню, его лучше не выбирать. Однако, как показывает практика, не всегда простое блюдо – это плохой выбор. Так что если вам захочется что-то заказать из списка – вперед!

Спагетти болоньезе

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Это блюдо легко испортить, считает фуд-блогер Алекка Шунк, поэтому лучше его не заказывать. Но нам кажется, настоящая причина – в другом. В Болонье, откуда якобы и пришли к нам спагетти болоньезе, с этим соусом готовят совсем не спагетти, а тальятелле. Так что если в меню итальянского ресторана есть спагетти болоньезе, это повод задуматься: а так ли там все аутентично или повара готовы приготовить любое блюдо, которое нравится туристам.

Вместо спагетти болоньезе эксперты советуют домашнюю пасту, лазанью и блюда из тушеного мяса. Что ж, отличный выбор!

Пицца "Маргарита"

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Эксперты считают, что цена на "Маргариту" слишком высокая, а начинка – простая, и лучше выбирать что-то более интересное. В корне не согласны! Иногда ничего не может быть лучше, чем простая пицца "Маргарита" или "Маринара" – это, кстати, пицца не с морепродуктами, а с соусом "маринара" – как "Маргарита", только без сыра.

И если вы попали в правильный итальянский ресторан, "Маргарита" будет дешевле других видов пиццы.

Также эксперты не советуют заказывать чесночный хлеб, так как за чесноком плохие повара скрывают не самую удачную выпечку. Чесночный хлеб?.. Хммм, мы же, кажется, не в ирландском пабе?

Капрезе

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Вкус капрезе, как, впрочем, и других салатов с томатами зависит от вкуса самих томатов, так что заказывать их можно только в сезон. На закуску эксперты предлагают сицилийские шарики аранчини. Одна проблема – если вы в Италии, попробовать их получится, скорее всего, только на Сицилии.

Не волнуйтесь: прошутто и тарелка с местными сырами спасут положение в любом случае.