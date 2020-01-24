Что нужно знать о кислородных масках, которые выбрасываются в случае ЧП в самолете?

В случае экстренной ситуации вместе с кислородом в кислородные маски попадают и другие химические примеси. Насколько они вредны и опасны для здоровья авиапассажиров? Рассказывает портал turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Мало кто подозревает, что кислород на борту самолета находится не в баллоне. Да-да! Баллонов с газом попросту нет. Необходимая для дыхания смесь "варится" непосредственно во время полета при помощи особой химической реакции.

Дело в том, что кислородные баллоны слишком тяжелые и громоздкие, собственно, поэтому в воздух их не берут. Вместо этого в верхних шкафчиках над головами пассажиров хранятся химические вещества, которые в случае выбрасывания маски начинают генерировать кислород. Чаще всего для данного процесса используется пероксид бария, хлорат натрия, оксид железа или хлорат калия. Многие из них активно применяются нами в повседневной жизни. Например, пероксид бария используют в фейерверках, а хлорат натрия — в качестве средства от сорняков.

При аварийной ситуации данные химические вещества вступают в реакцию, то есть, как бы, сгорают, в результате чего выделяется кислород. Его хватает, чтобы обеспечивать дыхание на протяжении 15 минут. Однако вместе с кислородом в организм попадают и остатки несгоревших веществ-первоисточников. Тех самых, которыми мы уничтожаем вредителей на даче. Эксперты спешат успокоить пассажиров. Объема таких частиц недостаточно, чтобы вызвать токсикоз. Тем более, альтернативы в общем-то нет. Согласитесь, потерять сознание из-за недостатка кислорода — это гораздо более чреватая последствиями история.

Специалисты добавляют, что при срабатывании кислородных масок пассажиры могут почувствовать запах горения в салоне. Это, конечно, не говорит о пожаре, а свидетельствует как раз о той самой химической реакции. Этот запах абсолютно безопасен. Главное, чтобы авиакомпании тщательно следили за сроками годности веществ и соблюдали правила их перевозки. В 1996 году просроченные генераторы кислорода американской компании ValuJet Airlines сильно нагрелись и стали причиной пожара в багажном отсеке. В результате самолет, охваченный огнем, рухнул недалеко от Майами. В ходе расследования выяснилось, что химические кислородные генераторы перевозились с грубейшими нарушениями правил перевозки опасных грузов.