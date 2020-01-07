Что празднует Европа в дни православного Рождества

6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что же отмечают жители этих стран?

Подавляющее большинство христианских церквей мира, включая католическую, евангелическую и несколько православных церквей (например, греческую и болгарскую), празднуют Рождество Христово по григорианскому календарю. Русская православная церковь отмечает Рождество 6-7 января. Но интересно, что традиции и обычаи большинства европейских стран тоже сохранили эти дни (или, во всяком случае, 6 января) как праздничные. В частности, 6 января отмечают День трех святых королей. Это те три короля, которые принесли дары к колыбели (или, точнее говоря, к яслям) новорожденного Иисуса. Считается, что как раз 6 января и принесли.

Как пастухи стали королями



Вообще-то в Евангелии речь идет не о королях, а о пастухах или волхвах (мудрецах, магах), пришедших к младенцу Иисусу с дарами: золотом, ладаном и смирной. Но не то в XII веке, не то в XIV веке теологи решили, что волхвами или пастухами евангелисты называли их в переносном смысле: уж очень дорогими были дары, которые они принесли. Так три волхва превратились в трех королей, да еще и имена получили: Каспар, Мельхиор и Бальтазар (или Валтасар).

Их мощи хранятся сегодня в знаменитом Кельнском соборе, в роскошном золотом ковчеге, доступ к которому широкой публике открыт только раз в году - как легко догадаться, именно 6 января.

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Отмечаемый в этот день праздник Крещения Господня, получивший в западной церкви название Эпифании (Богоявления), - один из древнейших христианских праздников. В церковном календаре он появился уже во II веке. Сегодня в этот день дети, одетые в костюмы троих евангельских королей, ходят по домам, поют песни о Вифлеемской звезде (за что их и называют в Германии "Sternsinger" - "певцами звезды") и собирают деньги на благотворительные нужды.

Охранная грамота



На дверях квартир, хозяева которых жертвуют деньги, дети пишут мелом первые (латинские) буквы имен трех королей вместе с цифрами наступившего года, причем год часто еще и делят "напополам": сначала, слева, - первые две цифры года, потом - латинское "C" (Caspar), "M" (Мelchior) и "B" (Baltasar), потом - две последние цифры года. Все это похоже на загадочную формулу: 20 + C + M + В + 19. Считается, что такая надпись охраняет дом от злых духов. Поэтому ее нередко расшифровывают как латинское выражение "Christus Mansionem Benedicat", что значит "Христос благословляет этот дом".

Кстати, хотя сбор пожертвований на благотворительные нужды в День трех святых королей и организует в Германии церковь, это давно уже перестало быть церковной или религиозной традицией и воспринимается как гуманитарная акция.