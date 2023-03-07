Что происходит на горнолыжном курорте в Украине, который остался открытым, чтобы помочь людям "забыть о войне"

Вдали от линии фронта красочные указатели и талисман-лыжник приветствуют водителей на горном курорте Буковель. Это крупнейший горнолыжный центр Украины, и он по-прежнему открыт и работает.

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Для туристов катание на лыжах здесь – способ вспомнить нормальную жизнь и получить хоть какую-то передышку от бушующей в их стране разрушительной войны, пишет Euronews. Но, несмотря на оптимизм, последствия вторжения России в Украину видны и здесь.

Украинский горнолыжный курорт, который отказался закрываться

Буковель расположен на западе страны, в окружении густых сосновых лесов Карпатских гор. Это крупнейший горнолыжный курорт страны, который предлагает 75 километров трасс и 17 подъемников.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Сейчас, с наступлением более теплой погоды, тающие склоны ежедневно пополняются с помощью снежных пушек, работающих от генераторов. Под ярким солнцем гудит подъемник, а крики и смех лыжников эхом разносятся по склонам.

"Здесь мы стараемся забыть о войне"

Лилия, переводчик с английского языка из Сумской области Украины, расположенной всего в 20 километрах от российской границы, на курорте впервые. Она заказала горнолыжный отдых для себя, своего мужа и восьмилетней дочери, чтобы "забыть о войне". Несмотря на это, "мой мобильный телефон три-четыре раза в день оповещает меня о сиренах дома", – говорит она.

В начале конфликта Лилия бежала в Германию. Но через три месяца она вернулась, чтобы быть ближе к своему мужу-солдату. "Мы приехали сюда в конце зимы, потому что он смог получить отпуск только сейчас", – добавляет женщина.

Атмосфера совсем другая

Несмотря на заснеженные шале и горные бары, в которых играет поп-музыка, по словам инструктора по лыжам Богдана Наконечного, "атмосфера здесь совсем другая".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

26-летний инструктор работает в Буковеле уже три сезона, и в этом году он видит много изменений. "В этом году приехало меньше людей, но те, кто приехал, более эмоциональны из-за войны, они, кажется, больше ценят это", – говорит Наконечный.

Только каждое четвертое или пятое кресло подъемника занято, а строительство многих отелей в этом районе приостановлено. Большинство лыжников – женщины и дети, или мужчины, освобожденные на время от воинской обязанности.

Иногда встречаются и более вопиющие напоминания о войне. "Здесь тоже иногда звучат сирены, но люди не обращают на них внимания, и подъемники не прекращают работу", – говорит Тарас Гуменюк, работник одного из магазинов, где продают лыжную экипировку.

Ощущается нехватка иностранных туристов

Несмотря на недостаток иностранных туристов и поставок необходимого, курорт продолжает работать. "Девяносто девять процентов наших клиентов сейчас – украинцы. Раньше 30 процентов были иностранцами", – говорит Гуменюк.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Вскоре после начала конфликта российский ракетный удар по складу магазина лыжной одежды под Киевом уничтожил большую часть запасов лыжного снаряжения, курток, ботинок и толстых носков. "Мы до сих пор испытываем трудности с поставками, иностранные бренды не присылают новое оборудование, так как боятся, что мы не сможем заплатить", – объясняет Гуменюк.

В почти пустом ресторане отеля Baza Smart менеджер Наталья Гавриленко подсчитала, что после вторжения туристический оборот курорта упал на 90 процентов.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

После того как в прошлом году Россия нанесла удар по критически важным объектам инфраструктуры по всей Украине, она переоборудовала холл отеля в рабочее пространство с доступом в интернет для малого бизнеса. "Когда Украина победит, мы верим, что туристический бизнес снова расцветет", – говорит она.