Что произойдет, если во время полета сломается туалет в самолете?

Если вы летите многочасовым рейсом и во время полета сломались все туалеты, у авиакомпаний есть два варианта – вернуться в аэропорт вылета или совершить вынужденную посадку в одном из близлежащих аэропортов, чтобы туалеты отремонтировали.

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Туалеты ломаются очень редко, но это случается, причем иногда в этом виноваты пассажиры, но чаще всего это техническая неисправность.

Например, в марте 2023 года на рейсе авиакомпании American Airlines из Индии в США на самолете Boeing 777-300 сломались туалеты, и самолет совершил незапланированную посадку в аэропорту Франкфурта для устранения неисправности. После 11 часов ремонта рейс смог продолжить полет в Нью-Йорк.

В начале 2018 года в самолете Boeing 737 норвежской авиакомпании Norwegian произошла поломка туалета во время рейса из Осло в Мюнхен. Самолету пришлось вернуться в Осло, пройти ремонт, а затем вернуться в Мюнхен.