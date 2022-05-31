Что следует помнить, отправляясь за границу на машине?

Наступило лето – пора, которую многие охотно любят использовать для путешествий. Те, кто хочет добраться до места назначения как можно быстрее, скорее всего выберут путешествие на самолете, но немало людей любят предаваться неторопливому осмотру пейзажей и мчаться к горизонту на своей машине.

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В этом есть свои преимущества – возможность самостоятельно планировать время и маршрут, предаваться капризам момента и в любую секунду повернуть в обратную сторону. Страховые эксперты AAS BALTA (группа PZU) напоминают – путешествуя на автомобиле за пределы Латвии, нужно помнить не только о безопасности автомобиля и пассажиров, но и о соответствующих навыках вождения, документах и ​​знании местных правил дорожного движения.

"Путешествие на собственном автомобиле считается относительно дешевым способом передвижения, особенно если пассажиров несколько. Однако при принятии решения в пользу автомобиля или самолета следует учитывать не только цены на топливо или билеты на самолет, но и такие соображения, как время в пути, дополнительные расходы на проживание в отеле, потребность в машине в пункте назначения и расходы на аренду автомобиля или парковку, что особенно актуально при посещении больших городов. Конечно, всегда нужно думать о безопасности – из всех несчастных случаев с участием клиентов BALTA около 3% происходят за пределами Латвии. Это может быть немного, но потери, как правило, в два раза больше, чем при происшествиях, которые произошли здесь, в Латвии", — говорит Кристапс Лиециниекс, руководитель управления транспортных продуктов и подписания рисков BALTA.

Самые частые неприятности – аварии и кражи

Как показывает опыт BALTA, при путешествиях на автомобиле в большинстве случаев люди попадают в дорожно-транспортные происшествия, где обычно, к сожалению, страдают несколько человек. В зависимости от тяжести аварии и ситуации, пострадавшим может понадобиться медицинская помощь, транспортировка (в том числе авиатранспортом) и репатриация, а другим – так называемая "бытовая" помощь, чтобы добраться до ближайшей гостиницы, где перевести дух и понять, как действовать дальше. "Бывают случаи, когда клиенты продолжают свое путешествие согласно своим планам, но бывает и так, что им приходится перевозить людей домой. Если во время путешествия ребенок остается без присмотра, страховщик также оказывает всю необходимую помощь, чтобы безопасно доставить ребенка домой, в надежное место", – рассказывает Кристапс Лиециниекс.

Часто самые разные неприятности происходят с личными вещами путешественников, поскольку кражи из автомобилей – обычное дело в популярных туристических местах, и в руки воров могут попасть как документы, так и багаж. Поэтому личные вещи не следует оставлять на видных и легкодоступных местах, особенно в салоне автомобиля, а если в багаже ​​есть велосипед, то в ночное время его следует оставлять в охраняемом месте. О любых кражах необходимо немедленно сообщать в местную полицию. "Конечно, туристическая страховка является существенной поддержкой душевного спокойствия и кошелька на случай неприятного происшествия. Нужно считаться с тем, что в чужой стране и часто с языковым барьером человек может легко растеряться в экстренных ситуациях, поэтому поддержка профессионала не будет лишней", — напоминает эксперт BALTA.

Как подготовиться к безопасному путешествию?

Кристапс Лиециниекс обобщил полезные советы, как подготовиться к путешествию на своем автомобиле, чтобы за границей вас не застали врасплох непредвиденные расходы, и вы не попали в беду.

Перед поездкой необходимо проверить техническое состояние автомобиля. Ремонт автомобиля за границей может быть дорогостоящим и существенно повлиять на планы вашего путешествия. В путешествии по теплым странам важную роль в обеспечении комфорта может сыграть кондиционер, поэтому обязательно убедитесь, в исправном ли он состоянии.

Приобретите полис страхования путешествия. Перед поездкой позаботьтесь о себе и своих попутчиках: непредвиденные медицинские расходы и незапланированное возвращение домой до окончания путешествия, кража документов и багажа – это самые распространенные риски, которые могут возникнуть во время путешествия. В дополнение к покупке полиса путешествия мы рекомендуем вам также оформить карту EVAK, чтобы обеспечить полную безопасность.

Не забывайте о документах. Перечень документов, которые необходимо взять с собой при поездке на автомобиле по Латвии и за границу, существенно различается. Не забудьте

водительское удостоверение,

свидетельство о регистрации автомобиля и

полис OCTA.

Если путешествие начинается в Латвии, но вы планируете арендовать автомобиль за границей, не забудьте вместе с полисом страхования путешествий приобрести страховку самориска для арендованного автомобиля.

Если вы планируете выезжать за пределы Евросоюза, выясните, нужна ли вам страховка гражданской ответственности и где ее можно купить. Хотя Россия и Беларусь в настоящее время не являются популярными направлениями и МИД не рекомендует ехать туда, но, если вам нужно поехать в одну из этих стран в срочном порядке, имейте в виду, что в настоящее время эти страны выходят из Конвенции о Зеленой карте и нельзя предвидеть, каковы будут правила пересечения границы в отношении страхования. Возможно, на границе вам придется приобрести полис страхования гражданской ответственности, выданный страховщиками этих стран.

KASKO — для дополнительной безопасности. Путешествуя на машине за пределы Латвии, желательно купить не только туристическую страховку, но и позаботиться о полисе KASKO, который действует и в других странах. Если туристическая страховка — это подушка безопасности жизни, здоровья, багажа и гражданской ответственности путешественников, то KASKO — поддержка на случай неприятностей с транспортным средством. Если у вас уже есть страховка KASKO, убедитесь, что она действует в странах, которые вы планируете посетить. Территория действия полиса KASKO указана в договоре страхования и при необходимости может быть изменена. В случае BALTA доступные пакеты включают полисы, действующие в 1) Латвии, 2) странах Балтии, 3) Европе (кроме России, Беларуси, Украины и Молдовы) или 4) во всех странах, указанных в соглашении (Европа, включая Россию, Беларусь, Украину и Молдову). Третья позиция – Европа – является наиболее часто покупаемой территорией полиса.

Также желательно поинтересоваться различиями в правилах дорожного движения. Хотя глобально они очень похожи, могут быть отличия в разрешенных скоростях и порядке проезда перекрестков, а также в количестве разрешенного алкоголя (лучше вообще этого не делать, если планируете садиться за руль).

Отправляясь в поездку зимой стоит помнить, что есть регионы, где автомобиль должен быть укомплектован зимними цепями. Что касается навыков вождения, то вождение в горах для латвийцев является относительно незнакомым навыком. Причина довольно проста: у нас нет гор. Если вы собираетесь в гористую местность, желательно освежить свои знания о торможении двигателем, что в Латвии фактически не актуально.

Также желательно выяснить, есть ли на вашем маршруте платные дороги и как получить разрешение на проезд по ним. Использование платных дорог для более дальних поездок может быть довольно дорогим удовольствием, поэтому необходимо предусмотреть дополнительные средства.

Позаботьтесь о самочувствии и безопасности путешественников. Если вы путешествуете с детьми, не забудьте позаботиться об их развлечениях, ведь в отличие от взрослых многочасовое путешествие может быть для них утомительным. Взрослым, напротив, необходимо договориться, кто может быть потенциальным водителем, чтобы вовремя сменить человека за рулем, так как усталым водить машину опасно. Исследования показывают, что реакция уставшего человека аналогична реакции водителя в нетрезвом виде.

Самые популярные направления путешествий отличаются в разные сезоны: зимой это горнолыжные курорты Австрии, Франции и Италии, летом – различные достопримечательности Германии, Греции, Болгарии, Хорватии, Словакии, Словении, места, где можно основательно погреться. Важно подготовиться к поездке в соответствии с климатом и запланированными мероприятиями, пить много воды, время от времени останавливаться, чтобы подвигаться и размять ноги, в жаркую погоду обратить внимание на качество продуктов питания и т. д.