Что запрещено делать иностранцам в Италии? 20 несложных правил избежать крупных штрафов
Foto: Reuters/Scanpix

Популярный путеводитель Lonely Planet решил защитить туристов от крупных штрафов на улицах итальянских городов. Его эксперты назвали около двух десятков правил, которые позволят избежать пристального внимания полицейских, пишет портал turizm.ru.

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В последние годы итальянские власти ввели множество новых мер, направленных на борьбу с неподобающим поведением туристов. И все из-за их огромного числа. Все чаще путешественники сталкиваются со штрафами в сотни евро и угрозами получить временный запрет на пребывание в том или ином городе. В некоторых случаях доходит до абсолютного абсурда со стороны правоохранителей. Так, в прошлом году двух немецких туристов в Венеции оштрафовали на 950 евро и немедленно попросили покинуть город после того, как их нашли готовящими кофе на переносной плите под одним из городских мостов.

Как показывает практика, даже самые законопослушные путешественники в итальянских городах могут попасть в неприятную ситуацию просто по незнанию. Эксперты Lonely Planet составили список правил, которые туристам стоит соблюдать во время поездки в Италию, чтобы не нарваться на штраф.

Специалисты строго-настрого советуют туристам

  • отказаться от покупки экскурсий у неофициальных лиц в любом городе Италии, а также за пределами исторических памятников в Риме.
  • Строго запрещается есть или пить в знаковых местах по всей стране, садиться или ложиться перед магазинами, историческими памятниками и мостами.
  • Никогда не ешьте на улицах исторического центра Флоренции с полудня до 15:00 и с 18:00 до 22:00.
  • С чемоданами и колясками лучше обходить стороной Испанскую лестницу в Риме.
  • На ней, кстати, сидеть тоже нельзя, как и тормозить поток, создавая очередь.
  • Особое внимание туристам необходимо уделить фонтанам. В Италии оштрафуют не только за купание, но и за попытку забраться в них.
  • В Венеции нельзя устраивать пикники в общественных местах, ездить на велосипеде по центру города, кормить голубей на площади Сан-Марко и надолго останавливаться на мостах.
  • Кроме того, венецианские полицейские накажут за распитие алкоголя на улице с 8 вечера до 8 утра.
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На этом правила не заканчиваются:

  • В Риме и Венеции запрещается вешать замки на мостах.
  • Особые требования римские власти предъявляют туристам, которых мучает жажда. В городе ни в коем случае нельзя касаться ртом частей общественных питьевых фонтанов. Вместо этого необходимо подносить руки под носик фонтана и уже с них пить воду.
  • В Риме также нельзя распивать спиртное в стеклянной таре на улицах, в общественном транспорте и в закрытых зеленых зонах после 22:00.
  • Прогулки без рубашек или в купальниках в итальянских городах разрешены исключительно на территории пляжей.
  • Всем, кто отправляется на Сардинию стоит помнить о запрете на вывоз песка. Тут даже штрафом не отделаться. В некоторых случаях за такой проступок могут посадить в тюрьму сроком до 6 лет.
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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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