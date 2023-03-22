Чтобы погода не испортила отпуск: самые солнечные, дождливые и снежные города в Европе

Глядя на типичную балтийскую погоду за окном многие из нас испытывают острое желание сорваться и улететь, уехать или уплыть в теплые края. Туда, где дождь не идет каждый день, а снега не бывает в принципе.

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Разумеется, погода может быть достаточно непредсказуемой, но в некоторых частях Европы она более постоянна, чем в других. Основываясь на данных World Weather Online, поисковая система аренды жилья для отпуска Holidu проанализировала погоду в 300 самых густонаселенных городах Европы с 2009 по 2021 год. И вот какими получились результаты.

Самые солнечные города Европы - в Испании и Италии



Вряд ли для кого-то станет сюрпризом, что самые солнечные города Европы находятся в Испании и Италии. Эти две страны доминируют в топ-20, куда попали 11 испанских городов и 5 итальянских.



Этот рейтинг отражает среднее количество солнечных часов в месяц в каждом городе, а не сравнение температур.

Если взглянуть на 10 самых солнечных городов, то четыре из них расположены на юге и юго-востоке Испании, а три - на итальянском острове Сицилия. Если вы любите солнечную погоду, то эти регионы для вас. Благодаря мягкому климату они являются круглогодичными туристическими направлениями, пишет Euronews. Так зачем ехать в эти солнечные города?

1. Аликанте, Испания: за ежедневной дозой витамина С

Аликанте, расположенный на юго-восточном побережье Испании, может похвастаться самым большим количеством солнечных часов в Европе - в среднем 349 солнечных часов в месяц. То есть, примерно каждые полдня в Аликанте солнечно.

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На побережье Коста-Бланка есть прекрасные пляжи для занятий водными видами спорта. А после захода солнца вы можете отправиться в красочный старый город Эль Баррио де Санта-Крус, который развлечет вас узкими улочками, музеями, ресторанами и оживленной ночной жизнью.

2. Катания, Италия: за солнцем, песчаными пляжами и сицилийской уличной едой

В Катании, расположенной на восточном побережье Сицилии, солнце светит в среднем 347 часов в месяц.

Старый город, построенный в стиле барокко, является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и, помимо солнца, несет в себе богатую историю и культуру. Помимо потрясающих пляжей, вы также можете насладиться вкуснейшей сицилийской уличной едой, такой как аранчини и канноли.

3. Мурсия, Испания: побег к солнцу из Мадрида

В среднем 346 часов солнца в месяц, мягкая зима и продолжительное лето - Мурсия на юго-восточном побережье Испании круглый год радует теплой водой.

Недавно открылось высокоскоростное железнодорожное сообщение этого университетского города с Мадридом. Дальше на юг, в прибрежном районе Коста-Калида, расположены длинные пляжи, которые идеально подходят для плавания и водных видов спорта.

4. Малага, Испания: за искусством и солнечными ваннами

В портовом городе Малага на южном побережье Испании в среднем 345 часов солнца в месяц.

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Город предлагает широкий выбор отелей и курортов для посетителей, желающих отдохнуть на песчаных пляжах. Малага также является родиной испанского художника и скульптора Пабло Пикассо - не пропустите музей Пикассо во время вашего визита.

5. Мессина, Италия: пляжи вдоль двух береговых линий

В Мессине, расположенной на северо-востоке Сицилии, в среднем 345 солнечных часов в месяц.

Этот портовый город является популярным местом для круизных лайнеров. Он предлагает длинные участки красивой береговой линии, усеянные пляжами и историческими достопримечательностями.

6. Валенсия, Испания: за паэльей и на вечеринки

Валенсия, где в среднем 343 солнечных часа в месяц, занимает шестое место среди самых солнечных городов Европы.

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Город предлагает удивительные пляжи с песчаными дюнами и возможности для занятий водными видами спорта. Это также родина паэльи, культового испанского блюда из морепродуктов. Обязательно попробуйте его с Agua de Valencia, знаменитым коктейлем, приготовленным на основе шампанского или кавы, смешанных с апельсиновым соком, водкой и джином.

7. Ницца, Франция: на променад по набережной

Франция входит в список солнечных направлений с Ниццей, где в среднем 342 часа солнца в месяц.

Расположенная на Французской Ривьере, Ницца предлагает галечные пляжи и первоклассные рестораны. Это также город, известный своей культурой и архитектурой.

8. Лас-Пальмас, Испания: на городские пляжи

Расположенный на Канарских островах Испании, недалеко от северо-западного побережья Африки, Лас-Пальмас является популярным туристическим направлением - и не зря.

В среднем 341 час солнца в месяц, круглогодичная приятная погода продолжает привлекать туристов и в непиковые месяцы. Даже в октябре и ноябре средняя температура в Лас-Пальмасе составляет 21 градус.

9. Гранада, Испания: архитектура, залитая солнцем

В испанской Гранаде находится впечатляющий дворец Альгамбра. Здесь в среднем 341 час солнца в месяц, поэтому этот андалузский город привлекает туристов в течение всего года.

Foto: Shutterstock

В Гранаде пересекается множество культур, которые прекрасно отражаются как в архитектуре, так и в повседневной жизни города.

10. Палермо, Италия: почувствовать вкус истории

В Италии три города вошли в десятку лучших, и все они находятся на острове Сицилия. Палермо, где в среднем 340 солнечных часов в месяц, - идеальное место для любителей солнца и культуры.

В городе можно попробовать настоящую сицилийскую уличную еду, посетить крупнейший в Италии оперный театр и множество других исторических зданий, внесенных в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.