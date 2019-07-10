Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции

Побывавшие на Анталийском побережье и в Стамбуле туристы отметят, что Бодрум совсем не похож на привычный турецкий город: вместо византийской архитектуры и восточного колорита — небольшие белоснежные дома и приятный, мягкий климат. Эгейское море несколько прохладнее Средиземного, и это отражается на погоде. Из-за рекордной плотности баров и ночных клубов Бодрум считается шумным тусовочным городом, однако он придется по вкусу и семьям с детьми, любителям отельного отдыха и тем, кто интересуется историей. Корреспондент "Ленты.ру" распробовал колорит Бодрума и поведал о своих впечатлениях.

Островок Греции

Знакомство с Бодрумом началось с экспресс-экскурсии по основным достопримечательностям: уйти с головой в мир лукума и кружащихся дервишей так не выйдет, однако это неплохая возможность узнать историю города, если вы ограничены во времени. Первой остановкой стал древний амфитеатр. Во времена Галикарнаса — прежнее название города — он вмещал до 13 тысяч зрителей. Сейчас это музей под открытым небом и концертная площадка для выступлений звезд в летний сезон. Лали, наш гид, рассказывает, что многие памятники культуры города пострадали от воров, охотившихся за ценными камнями, однако и сохранившиеся развалины позволят оценить масштабы древних строений.

Еще один античный памятник — ворота Миндоса. Они расположены в западной части города и служили одним из главных входов в древний Галикарнас. Раньше перед ними был выкопан глубокий ров, а рядом находились три сторожевые башни. Именно эти ворота атаковал Александр Македонский в 334 году до нашей эры, когда пытался проникнуть в Галикарнас. Во время раскопок рядом с воротами были найдены эллинистические и римские захоронения. Нарочно идти сюда, не будучи большим поклонником истории, пожалуй, не стоит — от самих ворот мало что осталось, а развлечься можно разве что прогулкой по цветущей аллее.