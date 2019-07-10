Чудо света, пляжи и крупнейшие тусовки: чем заняться на самом дорогом курорте Турции

Побывавшие на Анталийском побережье и в Стамбуле туристы отметят, что Бодрум совсем не похож на привычный турецкий город: вместо византийской архитектуры и восточного колорита — небольшие белоснежные дома и приятный, мягкий климат. Эгейское море несколько прохладнее Средиземного, и это отражается на погоде. Из-за рекордной плотности баров и ночных клубов Бодрум считается шумным тусовочным городом, однако он придется по вкусу и семьям с детьми, любителям отельного отдыха и тем, кто интересуется историей. Корреспондент "Ленты.ру" распробовал колорит Бодрума и поведал о своих впечатлениях.
Островок Греции
Знакомство с Бодрумом началось с экспресс-экскурсии по основным достопримечательностям: уйти с головой в мир лукума и кружащихся дервишей так не выйдет, однако это неплохая возможность узнать историю города, если вы ограничены во времени. Первой остановкой стал древний амфитеатр. Во времена Галикарнаса — прежнее название города — он вмещал до 13 тысяч зрителей. Сейчас это музей под открытым небом и концертная площадка для выступлений звезд в летний сезон. Лали, наш гид, рассказывает, что многие памятники культуры города пострадали от воров, охотившихся за ценными камнями, однако и сохранившиеся развалины позволят оценить масштабы древних строений.
Еще один античный памятник — ворота Миндоса. Они расположены в западной части города и служили одним из главных входов в древний Галикарнас. Раньше перед ними был выкопан глубокий ров, а рядом находились три сторожевые башни. Именно эти ворота атаковал Александр Македонский в 334 году до нашей эры, когда пытался проникнуть в Галикарнас. Во время раскопок рядом с воротами были найдены эллинистические и римские захоронения. Нарочно идти сюда, не будучи большим поклонником истории, пожалуй, не стоит — от самих ворот мало что осталось, а развлечься можно разве что прогулкой по цветущей аллее.
О великом прошлом Бодрума молчаливо свидетельствует Галикарнасский мавзолей — одно из семи чудес света Древнего мира. До наших дней сохранились лишь фрагменты стен и фундамента, и сейчас на его территории расположен музей. Главная достопримечательность города — крепость Святого Петра, которая фактически делит бухту на две половины: в западной части находятся современные здания, отели и ночные клубы, а в восточной — традиционные турецкие постройки, рестораны и кафе. В крепости можно посетить музей подводной археологии, где находится золотая печать Нефертити, древние манускрипты, остов старейшего в мире затонувшего корабля.
Лали рассказывает, что нельзя уехать из Бодрума без фотографии на фоне его неформального символа — ветряной мельницы. Большая часть этих мельниц относится к XVIII веку и представляет собой сооружения из камня и дерева. На небольшом холме, с которого открывается впечатляющий вид на всю бухту, впервые за все время экскурсии мы встретили других туристов. Здесь же находятся роскошные виллы, которые, по словам Лали, скупают арабские шейхи. Если отвлечься от мечтаний о неприлично дорогой недвижимости и арабской сказке и взглянуть вдаль, можно разглядеть греческий остров Кос — расстояние до него по морскому пути составляет всего восемь километров.
Нельзя приехать в турецкий город и не попасть на турецкий базар. В Бодруме, в отличие от Стамбула, продавцы не зазывают по-русски "Подойди, красавица, большую скидку сделаю!", а скорее немного удивляются, узнав, что мы из России. Дело в том, что российские туристы здесь не самые частые гости — значительная часть путешественников приезжает из Германии, и в основном это состоятельные пожилые пары. Пожалуй, это единственное отличие рынка Бодрума, в остальном это все те же ароматные специи, нежный лукум, душистая розовая вода и оливковое мыло.
Бодрум — небольшой город, поэтому, если есть достаточное количество времени, стоит отправиться в расположенные в нескольких часах езды древние города Эфес, Евромос, Дидим и Приена. А на Черепашьем острове можно увидеть голубых крабов, черепах каретта-каретта, ликийские гробницы и принять лечебные грязевые ванны. При наличии шенгенской визы можно отправиться в вышеупомянутый греческий Кос, Калимнос или Родос на пароме или частной яхте. В районе Ортакента туристов привлекает Черный остров с бьющими в гроте горячими источниками, добраться до которого можно только на корабле.
TagsЛетний отпуск Турция
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