"Чувствую себя как дома": Страны в Европе, где легче всего обосноваться

Переезд за границу после пандемии стал еще проще благодаря росту популярности удаленной работы. Многие европейские страны даже ввели визы цифровых кочевников, чтобы помочь экспатам с проживанием и налоговыми требованиями. Однако переезд в другую страну по-прежнему сопряжен со многими трудностями. Один из самых важных шагов – найти место, которое соответствует вашему образу жизни и потребностям.

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InterNations – глобальное сообщество для людей, живущих и работающих за рубежом – регулярно проводит опросы среди экспатов. Они помогают желающим переехать понять, чего ожидать от разных стран. Используя данные опроса Expat Insider 2022, InterNations составил рейтинг лучших и худших направлений.

В каких европейских странах экспатам легче всего обосноваться?



В отчете проанализированы 52 направления для экспатов по всему миру, и составлен их рейтинг по качеству жизни. В рамках исследования был составлен индекс Expat Essentials Index, выявляющий места, где жизнь за границей наиболее легка, и места, где жизнь иностранных резидентов наиболее сложна. В индекс вошли данные о бюрократии, цифровой жизни и жилье.

Три ведущих направления – Бахрейн, ОАЭ и Сингапур – предлагают легкое общение, отсутствие языкового барьера, а также минимальные бюрократические проблемы.

С другой стороны, в странах, занимающих нижние строчки рейтинга, переехавшие сталкиваются с такими проблемами, как местный язык и недостаточная цифровизация.

Эстония – лучшая страна в Европе для проживания





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Эстония занимает четвертое место в рейтинге InterNations, что делает ее лучшей европейской страной. Восемь из десяти опрошенных легко получили визу, в то время как в среднем по миру этот показатель составляет 56%.

У экспатов не возникает трудностей с местными властями, а Эстония занимает первое место среди всех 52 направлений по доступности государственных услуг онлайн.

"Мне очень нравится, как легко здесь жить, – рассказывает переехавший в Эстонию британец. – Услуги обычно (хотя и не всегда) свободны от бюрократических трудностей и требуют меньше бумажной работы, чем в Великобритании". Участники опроса также высоко оценивают возможности безналичной оплаты в Эстонии и простоту установки высокоскоростного интернета дома.

Вниз Эстонию тянут язык и качество жилья: 61% опрошенных назвали язык трудным для изучения.

Мальта: плохая цифровизация и бюрократия





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К сожалению, ни одна европейская страна, кроме Эстонии, не попала в первую десятку. Зато сразу несколько европейских стран занимают места в последней десятке.

Так, на Мальте иммигранты вынуждены бороться с бюрократией: страна занимает последнее место по ее уровню. Почти три из пяти переехавших считают, что иметь дело с местными властями Мальты очень трудно.

"Мне не нравится бюрократия; например, трудности с получением водительских прав", – рассказывает один британский экспат. – А также бесконечная бумажная волокита с получением банковского счета!".

Мальта оказалась на последнем месте по легкости открытия местного банковского счета и едва избежала места в последней десятке рейтинга, когда речь зашла об установке дома высокоскоростного интернета.

Положительным моментом является то, что почти две трети экспатов считают, что там легко жить, не владея местным языком, поскольку английский широко распространен.

Франция: язык и бюрократия





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По данным опроса InterNations, одной из самых больших проблем для экспатов во Франции является язык. По сравнению со средним мировым показателем, в стране в два раза больше экспатов, которые считают, что жить во Франции, не владея местным языком, очень трудно.

"Французский язык РЕАЛЬНО сложный, даже после стольких лет изучения, и без него вы пропадете!" – говорит один греческий экспат.

Еще одной серьезной проблемой для экспатов является бюрократия: более половины приезжих утверждают, что иметь дело с местными властями очень нелегко, а 32% упоминают о трудностях при открытии счета в местном банке.

С другой стороны, примерно девять из десяти экспатов положительно оценивают возможности безналичных платежей во Франции и согласны с тем, что у них есть неограниченный доступ к онлайн-услугам, таким как социальные сети.

Италия: иммигранты ненавидят бюрократию





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Несмотря на то, что Италия является популярным направлением для господ переезжающих, она занимает одно из первых мест среди стран с худшими условиями для начала работы за рубежом.

Особенно плохие результаты страна показала с административной точки зрения: как минимум двое из трех экспатов утверждают, что им трудно иметь дело с местной бюрократией.

Италия также входит в десятку худших стран по легкости открытия счета в местном банке и получения визы.

"Бюрократия здесь чрезвычайно обременительна почти во всех сферах жизни – от получения визы до получения водительских прав и не только", – рассказывает переехавший в Италию из США экспат.

Примерно двое из пяти опрошенных недовольны доступностью административных услуг в режиме онлайн, а еще 16% испытывают трудности с доступом к высокоскоростному интернету из дома.

Германия – самая тяжелая для экспатов страна





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Переехавшие в Германию сталкиваются с множеством досадных препятствий, что хорошо отражает исследование InterNations: в трех из четырех подкатегорий Германия оказалась в десятке худших. Эти категории – жилье, язык и цифровая жизнь.

Экспаты отмечают, что жилье в Германии трудно как позволить себе, так и найти. "Поиск даже временного жилья может занять до трех месяцев", – говорит переехавший в Германию поляк.

Не лучше обстоят дела у экспатов и с языком: 46% заявили, что трудно жить в Германии, не владея местным языком.

Отсутствие цифровизации в Германии является еще одной серьезной проблемой: 24% экспатов считают, что домой трудно провести высокоскоростной интернет, а 27% недовольны малым количеством возможностей безналичной оплаты.

И хотя в сфере административных услуг в стране дела обстоят немного лучше, 52% опрошенных по-прежнему считают, что им трудно иметь дело с местными властями.

"Я действительно ненавижу немецкую бюрократию, – говорит экспат из Великобритании. – Особенно тот факт, что ничего не оцифровано! Уходит целая вечность на то, чтобы связаться с любым из местных органов власти, чтобы обсудить вид на жительство и тому подобное".