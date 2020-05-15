Covid-19: Первые туристы на башне Гедиминаса в Вильнюсе - граждане Латвии
Foto: Publicitātes attēls/Delfi.lt

Этой ночью между странами Балтии было открыто сообщение. Первыми туристами, посетившими 15 мая башню Гедиминаса в Вильнюсе, стали латыши. Семья выехала из Риги в 4 часа утра, чтобы поскорее добраться до Вильнюса.

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Пересечь границу не составило труда, однако путешественники уверяют, что на границе у них измерили температуру.

В прошлом году гражданин Латвии посетил башню Гедиминаса, и его покорил вид на Старый город Вильнюса, поэтому он решил привезти сюда своих домочадцев. Мужчина порадовался тому, что сложившаяся ситуация позволила спокойно осмотреть и саму экспозицию башни и спокойно побыть на горе. В прошлом году из-за большого количества людей ему пришлось стоять в очереди, чтобы подняться на смотровую площадку.

Литовский национальный музей вручил первым туристам символические подарки – ленты ручной работы, которые сделали музейные работники. Туристы сказали, что пока это первая теплая встреча (без объятий) на территории Литвы.

С 5 мая, когда башня Гедиминаса была открыта для посетителей, ее посетили почти 170 человек, в основном это были семьи с детьми.

Covid-19: Первые туристы на башне Гедиминаса в Вильнюсе - граждане Латвии
Foto: Publicitātes attēls/Delfi.lt
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