Цветик-семицветик мирового масштаба: Топ-9 самых красивых ботанических садов в мире

Ботанические сады, как и парки, часто производят одно из ярчайших впечатлений у гостей городов. Здесь глаза отдыхают в роскошных облаках зелени и собраниях редких цветов, которые изумляют своими причудливыми формами и расцветками. Wanderlust рассказывает о самых красивых ботанических садах мира.
Ботанический сад Рио-де-Жанейро (Jardim Botânico)
Ботанический сад Рио-де-Жанейро расположен у подножья скалы Корковаду, на вершине которой распростерла свои руки знаменитая статуя Христа-Искупителя. Здесь находится более 6500 видов растений.
Сад был основан в 1808 году португальским королем Жуаном VI. Изначально сад был предназначен для акклиматизации пряных растений — мускатного ореха, перца и корицы, привезенных из Индии и перед отправкой в Европу. В 1822 году сад был открыт для публики и продолжает быть важнейшей ботанической исследовательской площадкой в Бразилии.
Ботанический сад пользуется популярностью и у наблюдателей за птицами, которые здесь могут увидеть редкого белошейного пегого канюка.
- 1. Бруклинский ботанический сад в Нью-Йорке
- 2. Сингапурский ботанический сад
- 3. Сиднейский Королевский ботанический сад
- 4. Королевские ботанические сады Кью
- 5. Денверский ботанический сад
- 6. Ботанический сад Кирстенбош
- 7. Монреальский ботанический сад
- 8. Ботанический сад Нонг Нуч в Таиланде