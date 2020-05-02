Цветик-семицветик мирового масштаба: Топ-9 самых красивых ботанических садов в мире

Ботанические сады, как и парки, часто производят одно из ярчайших впечатлений у гостей городов. Здесь глаза отдыхают в роскошных облаках зелени и собраниях редких цветов, которые изумляют своими причудливыми формами и расцветками. Wanderlust рассказывает о самых красивых ботанических садах мира.

Ботанический сад Рио-де-Жанейро (Jardim Botânico)



Ботанический сад Рио-де-Жанейро расположен у подножья скалы Корковаду, на вершине которой распростерла свои руки знаменитая статуя Христа-Искупителя. Здесь находится более 6500 видов растений.

Сад был основан в 1808 году португальским королем Жуаном VI. Изначально сад был предназначен для акклиматизации пряных растений — мускатного ореха, перца и корицы, привезенных из Индии и перед отправкой в Европу. В 1822 году сад был открыт для публики и продолжает быть важнейшей ботанической исследовательской площадкой в Бразилии.

Ботанический сад пользуется популярностью и у наблюдателей за птицами, которые здесь могут увидеть редкого белошейного пегого канюка.