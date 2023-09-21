Цюрих: пять причин посетить дорогой, но шикарный альпийский мегаполис
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Хотя первое, что приходит в голову при мысли о Цюрихе, — это бизнес-центры и часы, он гораздо разнообразнее и интереснее, чем кажется на первый взгляд. Классическая архитектура на фоне Швейцарских Альп, кафе, где можно попробовать горький кофе, музеи, торговые улицы для любителей шопинга и открытые бассейны в самом центре города — в Цюрихе традиционное и современное не только соседствуют, но и дополняют друг друга.

Архитектура

Центр архитектуры и культуры Цюриха находится в самом сердце Старого города. Здесь над узкими улочками гордо возвышаются средневековые жилые дома и здания Гильдий. Башни Собора Гроссмюнстер давно стали символами города. По легенде Карл Великий построил эти башни на месте, где была найдена гробница святого Феликса. Собор построен в романском стиле и окружен другими историческими зданиями и скульптурами.

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