Дальше сами: Авиакомпании хотят, чтобы пассажирским самолетом управлял только один пилот

Некоторые авиакомпании хотели бы начать осуществлять коммерческие перевозки всего с одним пилотом в кабине пассажирского самолета вместо двух. Авиакомпании и регулирующие органы заявляют, что этот шаг сократит расходы и уменьшит проблемы, вызванные нехваткой персонала.

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Впрочем, некоторые пилоты и, разумеется, пассажиры уже выражают обеспокоенность по поводу безопасности таких полетов. Но есть несколько причин, по которым авиационные власти считают, что будущее за именно такими полетами.

Почему на пассажирских рейсах два пилота?

На данный момент нормой являются полеты пассажирских самолетов с двумя пилотами в кабине. Это значительно упрощает предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, ведь один пилот может оказаться не в состоянии справиться с критическими обстоятельствами в одиночку.

Во время полета один пилот обычно занимается пилотированием самолета, а другой следит за любыми потенциальными проблемами или аномалиями. Это также позволяет пилотами делать перерывы и избегать усталости, которая может иметь фатальные последствия. Точно так же, если один пилот почувствует себя плохо, другой сможет взять на себя управление.

Безопасно ли летать с одним пилотом?



Более 40 стран, включая Великобританию, Германию и Новую Зеландию в настоящее время настаивают на изменении правил. Они обратились к Международной организации гражданской авиации (ICAO) — межправительственному специализированному учреждению ООН, устанавливающему международные норма гражданской авиации — с просьбой помочь найти безопасный способ полета коммерческих самолетов с одним пилотом, пишет Euronews.

Европейское агентство по безопасности полетов (EASA) также обсуждает с авиастроительными компаниями, как сделать возможным полеты гражданских самолетов с одним пилотом в кабине лайнера. EASA предположило, что такие полеты могут начаться в 2027 году.

Но некоторые пилоты предупреждают, что это может представлять угрозу безопасности. "Люди, которые сейчас активно обсуждают эту возможность — это не те люди, которые летают на самолетах каждый день, — говорит Тони Лукас, капитан Airbus SE A330 в Qantas Airways. — Когда дела идут наперекосяк, они идут наперекосяк довольно быстро".

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Лукас, который также является президентом Австралийской и международной ассоциации пилотов (AIPA), предупреждает, что чрезвычайная ситуация может выйти из-под контроля так быстро, что у кого-то еще не будет времени добраться до кабины.

Именно это произошло на борту рейса 447 авиакомпании Air France, направлявшегося в Париж из Рио-де-Жанейро 1 июня 2009 года. Когда самолет летел на высоте 10,6 км над Атлантическим океаном, а капитан отдыхал, два вторых пилота в кабине начали получать ошибочные показания скорости, вероятно, из-за обледенения трубок Пито снаружи самолета.

К тому времени, когда через 90 секунд капитан добрался до кабины, самолет находился в аэродинамическом срыве, из которого так и не вышел. Менее чем через три минуты он упал в воду, в результате чего погибли все 228 человек на борту.

Когда авиакомпании могут начать летать с одним пилотом?



Есть и другие аспекты безопасности, которые нужно рассмотреть прежде, чем один пилот на рейсе станет нормой. Например, власти должны установить, как действовать в ситуации, когда пилот заболевает или не может продолжать полет. В этом случае может использоваться удаленный режим помощи с земли или способы автоматизации полета.

Однако, авиационная промышленность пыталась решить проблему количества пилотов в кокпите десятилетиями. С 1950-х годов количество сотрудников в кабине коммерческого самолета уже сократилось примерно с пяти до двух человек.

Плюс авиакомпании должны убедить пассажиров, что это изменение не вызовет дополнительного риска. "Психологические барьеры, вероятно, будет преодолеть сложнее, чем технологические", — заявил президент Boeing в Юго-Восточной Азии Александр Фельдман на бизнес-саммите Bloomberg в начале этого месяца.

Изменения могут происходить постепенно, начиная с разрешения пилоту оставаться одному во время полета самолета. Это менее критичный момент, чем взлет и посадка. Однако конечная цель состоит в том, чтобы сделать полет максимально автоматизированным и уменьшить ответственностью пилота.

По словам EASA, реальностью это не станет по крайней мере до 2030 года.