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Павлопетри, Греция
Давно затонувшие города: семь удивительных подводных чудес света
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Затянутые под воду землетрясениями или специально затопленные с целью создания дамб и прочих сооружений, древние и современные города находятся под толщей воды по всему свету.

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Некоторые, такие как Александрия в Египте, подарили человечеству одни из самых значительных археологических находок, происхождение других до сих пор окутано тайной. Объединяет их только одно — добраться до них может лишь тот, кто способен дышать под водой.

Александрия Клеопатры, Египет


Александрия, в которой некогда правила Клеопатра, была потеряна около 1600 лет тому назад, да так основательно, что факт ее существования многими стал восприниматься, как самая настоящая легенда. Однако в 1998 году группа подводных археологов нашла у берегов современной Александрии старинные памятники и иные свидетельства старины, датированные периодом правления Клеопатры. Город, скорее всего, оказался под водой в результате мощного землетрясения. Историки нашли колонны, сфинксов, статуи, храмы и основание дворца, в котором, предположительно, и жила Клеопатра.

Сегодня Александрия считается одним из самых богатых археологических мест в мире. Найденные на месте раскопок монументы, монеты и предметы обихода наглядно и живо рисуют картину города, описанного более двух тысяч лет назад греческими географами и историками. Правда под водой их уже не увидеть - все хорошо сохранившиеся предметы были извлечены из воды.

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Павлопетри, Греция

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