"Рождество пришло рано" - думал, наверное, каждый из нас, заходя в рижские магазины в середине октября и наблюдая за тем, как продавцы спешно раскладывают новогодние подарки, игрушки и прочую праздничную мишуру. Никогда, на нашей памяти, в Риге к Рождеству не готовились так рано. Может быть, оно и правильно, ведь зимние праздники в этом году явно будут обличаться от всего того, к чему мы привыкли ранее. И самое главное их отличие – закрытие в Европе большинства рождественских ярмарок, которые каждый год привлекали в Германию, Францию, Австрию, Чехию etc. сотни тысяч туристов.

Одними из последних о своем решении отменить рождественские рынки в этом году заявили такие "влиятельные игроки" на европейской сцене рождественских развлечений, как Прага и Нюрнберг.

"После долгих раздумий и в целях защиты населения мы пришли к выводу, что рождественский рынок в этом году не состоится", - говорится в заявлении мэра Нюрнберга Маркуса Кенига. В этом немецком городе рождественские ярмарки проводились аж с 1628 года – и это только то, что мы знаем достоверно, из задокументированных источников. А сколько таких ярмарок было в городе ранее!

На четыре адвентовские недели главная рыночная площадь Нюрнберга превращается в деревню с деревянными прилавками, украшенными тканями в красно-белую полоску, в каждом из которых размещаются десятки продавцов, предлагающих уникальные изделия ручной работы и подарки на любой вкус. Это долгожданное событие ежегодно привлекает в Нюрнберг два миллиона посетителей, а для местных жителей разносящийся по городу запах жареных колбас, сладкого жареного миндаля и глинтвейна является знаком начала праздничного сезона. В последний раз ярмарку в Нюрнберге отменяли во время Второй мировой войны, когда ее деятельность приостанавливалась аж до 1948 года.

Сначала городские власти решили вместо одного большого рождественского рынка провести несколько поменьше – в разных частях города и с соблюдением всех необходимых мер безопасности, но потом отказались и от этого решения. Безопасность превыше всего.