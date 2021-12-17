День в зимнем лесу: 8 рекомендаций о том, как вести себя на природе

Многие из нас холодную снежную погоду предпочитают проводить время дома, редко выходя на природу, но день в лесу – это именно то, что нужно нашему организму после долгой рабочей недели. Эксперты Fjällräven по активному отдыху на природе рассказали, о каких восьми вещах следует подумать, если вы отправляетесь в лесной поход зимой.

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1. Световой день зимой гораздо короче, чем летом, а одно и то же расстояние из-за снега вы будете преодолевать дольше. Поскольку солнце заходит уже около трех часов дня, поход рекомендуется запланировать на первую половину дня, чтобы успеть ухватить как можно больше света.

2. Золотое правило похода — слои и еще раз слои. Только из опасения холода не одевайтесь как капуста — вы будете сильно потеть и замерзать во время привалов. Совсем не тот результат, на который мы рассчитываем, правда? Наденьте теплое белье, поверх него — теплую флиску или легкий пуховик (этот слой сохранит тепло, но позволит коже дышать), и совсем верхним слоем — куртку. Ее выбирайте по погоде — или просто теплую, или с защитой от дождя и ветра (она и при ледяном дожде поможет, и при снеге, и при сильном ветре).

3. Уши, пальцы и шея особенно сильно подвержены холоду и больше всего нуждаются в заботе, поэтому без теплой шапки, шарфа и перчаток в зимнем походе никак не обойтись. Если говорить о выборе перчаток, то рекомендуется отдать предпочтение т. н. рыболовным перчаткам, чтобы их не приходилось снимать каждый раз, когда нужно воспользоваться телефоном или завязать шнурки.

4. Обувь для зимнего похода должна быть теплой, но дышащей, и хорошо держать ногу. В зимнее время деревянные дорожки на болотах особенно скользкие, поэтому в поход по болоту наденьте зимние ботинки с рельефной подошвой. В туристических магазинах также продаются противоскользящие накладки с шипами на обувь.

5. Какой же зимний поход без согревающего напитка! Отправляясь в лес, захватите с собой термос с горячим травяным чаем, какао или кофе. Приготовить горячий напиток можно и на привале, но для этого нужно будет взять с собой небольшую туристическую плитку, газовый баллон и спички. Все это займет в рюкзаке совсем немного места, а закипает вода даже зимой не долго. Минуты три — и кипяток готов.

6. Неповторимую атмосферу праздника в зимнем лесу создаст живой огонь, только не забудьте, что его следует разводить только в подходящих местах и использовать готовые дрова или валежник. Отличный походный обед — кровяные колбаски и тушеная кислая капуста. Еще вам потребуются шпажки, небольшой ковш или сковородка, тарелки и спички. Не забудьте, что все, что вы принесли в лес, нужно обязательно выбросить в мусорный контейнер или взять с собой. И, конечно же, убедитесь, что костер полностью потух.

7. Учтите, что в мороз аккумуляторы разряжаются быстрее. Если вы ориентируетесь в лесу по Google Maps или приложению RMK, не забудьте максимально зарядить смартфон перед походом и на всякий случай возьмите с собой внешний аккумулятор.

8. Чтобы было интереснее, отправьтесь куда-то, где вы регулярно бываете как минимум летом. Одна из самых интересных вещей в зимнем походе — замечать, как снег и мороз меняют знакомые места и тропы. Заинтригованы? Отправляйтесь в лесной поход!