Депортация за ошибку: плюсы и минусы въезда в Россию по электронной визе

Возможность получить бесплатную визу в РФ по интернету - хороший повод для путешествия. Но электронные визы пока не гарантируют беспроблемного въезда и выезда из страны. Почему - у DW.

Электронные визы в Россию набирают все большую популярность среди путешественников. Два года назад власти РФ упростили въезд для иностранцев на Дальний Восток, летом 2019-го - в Калининградскую область, а в октябре - в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. По официальной информации, возможностью посетить культурную столицу России по электронной визе за месяц воспользовались порядка 29 тысяч человек. Больше всего таких виз было выдано жителям Эстонии, Латвии, Финляндии, Германии и Франции.

Главное преимущество нового механизма - в том, что путешественнику не нужно платить за оформление въездного документа. Получить визу можно за несколько дней, не выходя при этом из дома. Но упрощенный механизм далеко не всегда гарантирует беспроблемный въезд. Несмотря на то, что электронные визы в РФ апробируют уже около двух лет, в этой системе все еще сохраняются шероховатости. Для иностранцев они оборачиваются дополнительными расходами, а в худшем случае - депортацией или денежным штрафом с запретом на посещение России.

Въезд в Россию не гарантирован

Основная сложность для путешественников заключается в заполнении анкеты на российскую визу. Еще в первый месяц действия упрощенного въезда в Калининградскую область министр культуры и туризма региона Андрей Ермак сообщил, что пограничники могут "развернуть" туриста, если написанное в анкете не совпадает с его данными в паспорте.

То, что существуют "определенные технические сложности", подтвердил и директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. В интервью РИА "Новости" дипломат пояснил, что проблемы возникают, например, когда в анкету вписывают скандинавское имя с символами, не читаемыми программой. В немецком МИДе предупреждают: к отказу во въезде может привести даже мелкая ошибка: "Умлауты и другие специальные символы следует вписывать, как в машиночитаемой строке паспорта".

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Житель Берлина, собиравшийся прилететь в Санкт-Петербург, рассказал DW, что не смог вписать в анкету вторую часть имени, поскольку программа не предусматривала такой опции. В результате по прибытии в Пулково мужчину депортировали из России. "Пограничники разговаривали со мной на ломаном английском и относились весьма недружелюбно. В итоге я получил документ о том, что пытался въехать в страну без визы, и меня отправили обратно", - посетовал гражданин Германии.

Есть и те, кто попадает в неприятные ситуации из-за собственной невнимательности. В администрации Санкт-Петербурга подсчитали, что за месяц порядка 3% заявителей допустили ошибки в заявлении на визу, неправильно вписав номер паспорта и дату рождения.

Электронная виза в Россию: неудобные ограничения

В серьезную проблему может вылиться неверно рассчитанная дата выезда. Путешественники отсчитывают восемь суток со времени фактического прибытия, в то время как в срок необходимо включать и момент въезда - эта дата считается первыми сутками пребывания в РФ по электронной визе, разъясняют в МИД РФ. По данным издания "Фонтанка", за подобные нарушения петербургские суды оштрафовали нескольких граждан Литвы и запретили им посещать Россию в течение пяти лет.

Не все туристы учитывают и то, что электронные визы действуют на конкретной территории и предполагают однократный въезд. Известны случаи, когда путешественники пытались воспользоваться документом, предусмотренным для другого региона. "Несколько человек посчитали возможным прибыть в Петербург по электронной визе, выданной для посещения Калининградской области и Владивостока", - отмечают в администрации Смольного.

Курьезная история приключилась с двумя молодыми людьми из федеральной земли Саксония, приехавшими в Калининград. Приятели решили провести несколько дней в расположенной по соседству Литве, однако вернуться в отель, где остались их вещи, уже не смогли, так как повторный въезд был невозможен. "Мы попросили знакомую из Калининграда перевезти наши сумки через границу, после чего поехали домой", - рассказали DW Тим Кройтцигер (Tim Kreutziger) и его приятель Элиас.

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Дополнительным барьером при пересечении границы становятся проблемы с коммуникацией. Опыт показывает, что не все сотрудники пунктов пропуска владеют иностранными языками. В результате они оказываются не в состоянии разъяснить гостям все нюансы въезда. На консультацию по заполнению пассажирской таможенной декларации туристам, въезжающим на автомобиле, в таких случаях рассчитывать не приходится.

Туры по России с бесплатными визами - что думают туроператоры?

Возникающие проблемы - причина, по которой турфирмы пока с осторожностью относятся к электронным визам. Те из них, что занимаются организацией автобусных туров, предпочитают оформлять клиентам обычные визы.

Так работает, например, немецкая компания Ostreisen, которая возит туристов в Калининградскую область. Совладелец компании Марио Томао поясняет: если какому-то туристу откажут во въезде, ему придется остаться на границе.

Однако есть и такие, кто решился апробировать систему упрощенного въезда. Так, турфирма Studiosus планирует возить немецких туристов в Санкт-Петербург по электронным визам с 2020 года.

"Мы начинаем только со следующего года, поскольку окончательная дата введения упрощенного въезда долгое время оставалась неясной. В целом электронные визы - конечно, позитивный момент для наших клиентов, так как они позволяют снижать стоимость поездок", - сообщил DW региональный управляющий Studiosus Йорг-Дитрих Мельцер (Jörg-Dietrich Meltzer).

Компания SKR с января 2020 года открывает поездки по электронным визам для малых групп. Клиентов будут доставлять из Германии в Санкт-Петербург и обратно самолетом. "Мы наблюдаем чрезвычайно высокий рост количества заказов на поездки в культурную столицу России, примерно в трехзначном процентном диапазоне, - констатирует старший менеджер по маркетингу Юлия Прокш (Julia Proksch). - Наша компания разработала для туристов подробные указания по заполнению анкеты со скриншотами, и мы готовы консультировать их в процессе оформления документов".