Дешево и безлюдно: 11 лучших мест, куда поехать в несезон

Опытные путешественники посещают даже самые отдаленные места на карте и при этом экономят ощутимую сумму денег. Как? Они путешествуют в несезон. Reader's Digest рассказывает о лучших местах, куда и почему стоит отправиться вне туристического сезона.

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Январь: остров Сан-Мигел, Португалия

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В двух часах езды от Лиссабона находятся Азорские острова, которые поражают даже опытных и многое повидавших путешественников. В зимний сезон стоит посетить крупнейший остров архипелага — Сан-Мигел. В это время здесь практически нет туристов, но есть потрясающие пейзажи. От небольшого дождя спасает самый простой дождевик, а если вам станет немного зябко, то согреться можно в одном из многочисленных термальных ванн.