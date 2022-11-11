Дешево и безлюдно: 11 лучших мест, куда поехать в несезон

Опытные путешественники посещают даже самые отдаленные места на карте и при этом экономят ощутимую сумму денег. Как? Они путешествуют в несезон. Reader's Digest рассказывает о лучших местах, куда и почему стоит отправиться вне туристического сезона.
Январь: остров Сан-Мигел, Португалия
В двух часах езды от Лиссабона находятся Азорские острова, которые поражают даже опытных и многое повидавших путешественников. В зимний сезон стоит посетить крупнейший остров архипелага — Сан-Мигел. В это время здесь практически нет туристов, но есть потрясающие пейзажи. От небольшого дождя спасает самый простой дождевик, а если вам станет немного зябко, то согреться можно в одном из многочисленных термальных ванн.
- 1. Январь: Андалузия, Испания
- 2. Январь: Тонга, Тихий океан
- 3. Февраль: Мальта
- 4. Март: Намибия
- 5. Апрель и май: Национальный парк Йеллоустоун, США
- 6. Июль и август: Черчилл, Манитоба, Канада
- 7. Август и сентябрь: пляж Сиеста-Ки, Флорида, США
- 8. Октябрь: Алгарви, Португалия
- 9. С ноября по март: Фиджи
- 10. С ноября по декабрь: Гавайи