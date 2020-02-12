Девять достойных внимания пивных событий этого года в Европе

Начало года - самое подходящее время для составления плана пунктов назначения и мероприятий на этот год. Поэтому "Mežpils alus" предлагает выбор из девяти пивных мероприятий на любой вкус, которые стоит посетить в Европе. Это прекрасная возможность познакомиться с лучшими в мире сортами пива, открыть для себя новые пивные вкусы и их совместимость с различными блюдами, узнать о процессе изготовления пива, его истории и, возможно, даже почерпнуть вдохновение для приготовления пива собственными силами.

1. "Mikkeller Beer Celebration", Копенгаген, Дания (8-9 мая)

Копенгагенский фестиваль, который проходит уже девятый год, стал одним из важнейших событий пивной индустрии и в кругу знатоков пива уже не вызывает вопросов. Это место, где можно узнать о последних тенденциях в пивной отрасли, увидеть самые сумасшедшие эксперименты и попробовать самые редкие сорта пива.

Такую возможность уже несколько лет подряд получает победитель конкурса домашних пивоваров "Mežpils Prove", и в этом году все пивовары еще имеют возможность подать на него заявку. Официальный сайт фестиваля: http://www.mbcc.dk

2. "Oktoberfest", Мюнхен, Германия (19 сентября - 4 октября)

Если вы хотите почувствовать, что пиво нравится действительно многим и очень разным людям со всего мира, смело можете отправляться в Германию. "Oktoberfest" с 6 миллионами посетителей в год является крупнейшим, самым продолжительным и самым старым пивным фестивалем в мире. Немецкий город Мюнхен почти на целый месяц становится меккой для любителей пива, собирая миллионы туристов со всего мира. Официальный сайт фестиваля: www.muenchen.de

3. Бельгийский пивной уикенд, Брюссель, Бельгия (4-6 сентября)

Во время ежегодного бельгийского пивного уикенда главная площадь Брюсселя превращается в рай для любителей пива. Часть людей со всего мира считает, что лучшее пиво родом из Бельгии, и именно этому посвящен этот праздник. На фестивале можно отведать более 350 различных видов пильзнера, трапписта и других традиционных бельгийских сортов пива. Официальный сайт фестиваля: http://www.belgianbrewers.be

4. Фестиваль пильзнера, Пльзень, Чехия (5 октября)

Во время фестиваля отмечается день рождения традиционного чешского пива "Pilsner Urquell", который был официально зафиксирован 5 октября 1842 года. Фестиваль выделяется тем, что, помимо наслаждения пивом, посетители могут попробовать свои силы в пивоварении. Официальный сайт фестиваля: www.pilsen.eu

5. Лондонский фестиваль крафтового пива, Лондон, Великобритания (7-9 августа)

Лондонский фестиваль предлагает не только широкий и разнообразный выбор пива, но и блюда лучших ресторанов города, а также концерты всемирно известных музыкантов. В этом году фестиваль будет еще более особенным, так как он будет перенесен в уникальное лондонское место - "Tobacco Dock". Это современное и популярное место для проведения мероприятий, расположенное в портовых зданиях 19-го века, которое является выдающимся шедевром промышленной архитектуры. Это место стало одной из икон восточного Лондона. Официальный сайт фестиваля: https://londoncraftbeerfestival.co.uk

6. Стокгольмский фестиваль пива и виски, Швеция (26-28 сентября и 3-5 октября)

Уже 28-й год в Стокгольме в течение нескольких дней отмечается праздник виски и пива, посетители которого могут не только насладиться широким выбором шведского пива, но и попробовать такие напитки, как виски, сидр и кальвадос. Официальный сайт фестиваля: www.stockholmbeer.se

7. "Budapest Beer Week", Будапешт, Венгрия (18-24 мая)

В течение недели в Будапеште вы сможете попробовать пиво с более чем 50 пивоварен со всего мира. Кроме того, наслаждение пивом можно будет совместить с осмотром города, посещением ряда ресторанов, баров и других мест, дополняющих программу фестиваля. Официальный сайт фестиваля: www.bpbw.hu

8. "Craft Beer Helsinki", Хельсинки, Финляндия (2-4 июля)

Хотя Финляндия и не является первым местом, куда мы обычно отправляемся за пивным разнообразием, в Хельсинки уже пятый год подряд есть возможность открыть для себя широкий ассортимент крафтового пива. Каждый посетитель фестиваля сможет ознакомиться с продукцией более чем 30 пивоварен из Финляндии и других стран мира. Фестиваль предлагает широкий выбор блюд, а также крафтовые вина и сидры. Кроме того, его посетителям разрешено приходить с хорошо воспитанными сопровождающими – собаками. Официальный сайт фестиваля: http://www.craftbeerhelsinki.fi

9."Rīga Pours", Рига, Латвия (17-18 апреля)

Насладиться лучшим пивом со всего мира и познакомиться с новыми сортами этого напитка можно и здесь, в Риге, причем уже ранней весной. Ежегодной традицией становится международный фестиваль крафтового пива "Rīga Pours", который уже второй год подряд предложит насладиться разнообразием различных стилей пива, ознакомиться с актуальными тенденциями в мире пива, а также встретить людей, создающих пиво. В фестивале примут участие более 20 зарубежных и местных пивоварен. Более подробная информация о фестивале: https://ej.uz/RigaPours