Девять щекочущих нервы аттракционов, которые стоит попробовать

Аттракционы и другие подобные развлечения предназначены не только для детей. DELFI Tūrismagids рассказывает о девяти захватывающих дух аттракционах для взрослых, которые стоит испытать.
Поездка на вагонетке по рисовым полям в Камбодже
Бамбуковые вагонетки, или "нори", как их называют местные жители, в камбоджийском городе Баттамбанге являются популярным туристическим аттракционом. Платформа, на которой помещается несколько человек с вещами, мчится по рельсам через рисовые поля.
Этот скрытый зарослями рельсовый путь, который в свое время построили жители района, соединяет два поселка и предлагает осмотреть природные богатства Камбоджи. Платформа построена из бамбука, у нее есть маленький двигатель, позволяющий этому необычному транспортному средству развивать скорость до 40 километров в час.
Стоит добавить, что это одноколейка, и если навстречу движется другая платформа, то та вагонетка, на которой меньше людей, убирается с пути, уступая место другой, пишет Trip Advisor.
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