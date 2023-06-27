Дикий мир экстремального туризма для миллиардеров

Трагедия, которая произошла на батискафе "Титан" и унесла с собой жизни пятерых человек, только подчеркнула растущую в мире тенденцию, когда богатые и очень богатые люди готовы платить большие деньги для того, чтобы отправиться исследовать самые негостеприимные места на Земле. Тургид публикует перевод вышедшего на Wired текста, рассказывающего об экстремальном туризме и причинах его возникновения.

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Менее чем через час после начала путешествия от берегов Гренландии, Джулс Маунтин начал сомневаться в своем рассудке. Британский предприниматель завершал второй этап своей восьмидневной попытки стать первым человеком, перелетевшим на легком вертолете Bell 505 через Атлантику. "Мне пришлось лететь над ледяным туманом на высоте 14 500 футов, иначе на лопастях машины образовался бы лед, – рассказывает он. – Было -14 градусов по Цельсию, и из-за большой высоты я задыхался от нехватки воздуха. А потом понял, что топлива у меня осталось на 30 минут".

Маунтин летел на вертолете из Монреаля в Гернси – это почти 4 000 миль пути, который включал остановки для заправки в замерзших пустошах Северной Канады, Гренландии и Исландии. По его словам, он принял вызов, когда понял, что запас хода вертолета составляет 350 миль и что он может летать только три часа за раз. Это означало, что на самом длинном участке ему пришлось бы заправляться топливом в середине полета.

"Моей предыдущей целью был поход на Северный полюс, но это казалось слишком легким", – говорит Маунтин. – Это было недостаточно опасно: тебя могли спасти в любой момент. В то время как в этом испытании – полет над айсбергами и лесами вдали от цивилизации – отказ двигателя может означать смерть. И именно в этот момент происходит выброс адреналина, и ты чувствуешь себя наиболее живым".

Маунтин, который также покорил Эверест, является одним из многих бизнесменов, принимающих участие в экстремальных приключениях по всему миру. Британский миллиардер Хэмиш Хардинг и пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд были среди пассажиров подводного аппарата "Титан", который исчез в северной части Атлантического океана 18 июня. Управляемый американской компанией OceanGate, которая строит и запускает пилотируемые подводные аппараты, "Титан" был частью туристической экспедиции по наблюдению за обломками "Титаника" на глубине около 12 500 футов.

22 июня останки с "Титана" были обнаружены дистанционно управляемым подводным поисковым аппаратом примерно в 500 метрах от обломков "Титаника", примерно в 370 милях от побережья Ньюфаундленда. Береговая охрана США считает, что все пять пассажиров погибли в результате катастрофического взрыва.

Индустрия экстремального туризма – нишевая, но постоянно растущая. Появилось огромное количество компаний, которые организуют опасные приключения для сверхбогатых людей. Компания OceanGate начала предлагать поездки на борту "Титана" к месту крушения "Титаника" в 2021 году; стоимость мест в последней, злополучной поездке составила 250 000 долларов на человека. Однако уже в 2018 году, на этапе контроля качества батискафа, возникли вопросы относительно безопасности аппарата, в том числе вопросы об экспериментальной конструкции корпуса 6,7-метрового судна из углеродного волокна (обычно глубоководные подводные лодки имеют корпуса из металла) и отсутствии отраслевой сертификации. Пассажиры прошлых лет также поделились подробностями о проблемах со связью, навигацией и плавучестью во время 12-часового путешествия на "Титаник".

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При таких экстремальных приключениях работа операторов, естественно, сопряжена с риском. Альпинист из Сиэтла Гаррет Мэдисон через свою компанию Madison Mountaineering предлагает заказные экспедиции на безымянные, непокоренные гималайские вершины. Он объясняет, что средний уровень смертности на Эвересте составляет 1% – это больше, чем среди военнослужащих США в последних конфликтах: "Именно возбуждение от того, что ты находишься на горе и встречаешься лицом к лицу с опасностью, так привлекает".

После пандемии Мэдисон заметил рост числа состоятельных людей, заказывающих целые экспедиции. "Один клиент в прошлом году купил целую поездку для восхождения на гору Винсон в Антарктиде за 200 000 долларов, – говорит он. – Это последняя тенденция: миллиардеры хотят устроить себе частное приключение с друзьями; они летят в Антарктиду на частном самолете. Это новый уровень".

Хотя его горные экспедиции относятся к высокому классу, Мэдисон говорит, что они сопровождаются минимальным комфортом. По его словам, наибольшую роскошь он предлагает в базовом лагере на Эвересте: Теплый душ, сеансы йоги и палатка с киноэкраном входят в число удобств экскурсии стоимостью 75 000 долларов: "Ребята, которые участвуют в моих приключениях, в конечном итоге хотят немного помучиться – так они чувствуют себя живыми. В противном случае они бы жили где-нибудь на пятизвездочном курорте Four Seasons".

Однако существует и кустарная индустрия роскошного экстремального туризма. Компания White Desert Antarctica предлагает первоклассное жилье вблизи Южного полюса за 15 000 долларов за ночь, с отапливаемыми, роскошно обставленными капсулами и личными поварами. Погибший на "Титане" Хардинг также совершил это путешествие. "Хамиш был настоящим другом White Desert на протяжении многих лет, – сказал в своем заявлении основатель компании Патрик Вудхед. – Он несколько раз ездил с нами в Антарктиду, в том числе с астронавтом Баззом Олдрином, когда тот посещал ее".

В таких компаниях экстремального туризма безопасность обычно достигается высокой ценой. Мэдисон говорит, что его сервис предлагает клиентам экспертов-гидов и логистические ноу-хау, а также команды западных туристов и шерпов, которые тренируют, помогают и ведут искателей приключений на высоту 8 000 метров над уровнем моря. Также предоставляется дополнительный кислород, хорошая еда и улучшенная связь. "Но вы можете совершить дешевое восхождение на Эверест с собственной палаткой и без гида, – говорит Маунтин. – Есть много операторов, которые предлагают простейшие услуги, и вот тогда это может стать действительно опасным. Вы остаетесь один на один с собой".

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Компания OceanGate, похоже, успела побывать в обоих лагерях. Как единственный туристический оператор, предлагающий экскурсии на "Титаник" (а "Титан" был одним из немногих пилотируемых подводных аппаратов, способных погружаться на глубину 12 500 футов), услуги компании стоили недешево. В то же время условия внутри батискафа какой-то особой роскошью не отличались, а погружение было сопряжено со значительным риском. На первой странице отказа от претензий компании OceanGate не только трижды упоминается о смерти, "Титан" закрывался снаружи – оставляя тех, кто находился внутри, выживать на ограниченном количестве кислорода и полагаться на внешнюю поддержку, чтобы выбраться из батискафа даже после всплытия. Судно также управлялось с помощью модифицированного контроллера для видеоигр. "Ни у кого, кто поднимался на борт, не было иллюзий по поводу безопасности, – говорит Маунтин. – Это часть привлекательности: Затонувшее судно невероятно недоступно, опасно для посещения и окутано мифологией. И очень немногие люди были там".

Грейс Лордан, доцент кафедры поведенческих наук Лондонской школы экономики, говорит, что эти опасные экспедиции вытеснили предметы роскоши для предпринимателей, ищущих острых ощущений: "Удовольствие и цель, как правило, определяют счастье, и раньше это было связано с материальными приобретениями и благотворительностью. Со временем перераспределение богатства все еще обеспечивает цель, но удовольствия достичь труднее".

Эго также является фактором, говорит Лордан: "Сейчас предметы роскоши более доступны широким массам. И все мы хотим рассказать за ужином самую потрясающую историю. Поэтому предприниматели, которые, как правило, более терпимы к риску, все чаще желают испытать то, что испытывали в мире очень немногие". Лордан объясняет, что они уже добились выдающихся успехов в бизнесе и теперь они хотят добиться чего-то запоминающегося в персональном плане.

Эти приключения – восхождение на гору или пересечение океана – также являются способом для миллиардеров, многие из которых накопили свое богатство благодаря цифровым операциям, испытать свои физические возможности перед лицом смертельной опасности.

"Демографическая группа – в основном мужчины в возрасте пятидесяти и шестидесяти лет, которые хотят почувствовать себя живыми, – говорит Мэдисон. – Они хотят пройти через ледопад Кхумбу или северный гребень зоны смерти Эвереста, а не просто сидеть за столом и наблюдать, как увеличивается их состояние. Чем ближе ты ощущаешь смерть, тем более живым ты себя чувствуешь".

Маунтин завершил свой трансатлантический полет на вертолете в июле 2020 года. Это была самостоятельная поездка, организованная во время разгара пандемии с помощью властей Канады, Дании и Исландии. Как пилот, он был освобожден от ограничений Covid-19. "Это была безумная идея, но быть предпринимателем, значит, быть очень целеустремленным: ты хочешь раздвинуть границы и доказать, что ты не такой, как другие. И это было так захватывающе – когда я добрался до Шотландии, я знал, что вышел на финишную прямую. Я праздновал успех".

Трагедия "Титана" подчеркивает реальность того, что по своей природе подобные экстремальные приключения подразумевают смертельную опасность. Но в этом и заключается привлекательность. "Эти испытания всегда будут связаны с риском, – говорит Маунтин. – Иначе все бы ими занимались".