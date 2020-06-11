Для кого и как Евросоюз откроет свои границы с 1 июля

С 1 июля ЕС планирует открыть внешние границы для граждан третьих стран. Это будет касаться только государств, отвечающих четким критериям Еврокомиссии.

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Из-за пандемии Covid-19 Еврокомиссия предложила продлить запрет на въезд в ЕС для граждан из третьих стран до 30 июня, а с 1 июля начать открывать внешние границы, но не со всеми странами. Свои рекомендации на этот счет Еврокомиссия представила в четверг, 11 июня.

Вначале Шенген, затем внешние границы ЕС

По замыслу Еврокомиссии, с 15 июня должны снять все ограничения на путешествия внутри Шенгенской зоны. "Вслед за отменой контроля на внутренних границах ЕС, мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на поездки в ЕС, начиная с 1 июля", — заявила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йоханссон, представляя рекомендации Еврокомиссии.

Впрочем, из-за того, что во многих странах за пределами ЕС ситуация с COVID-19 существенно хуже, Евросоюз будет открывать свои внешние границы постепенно. "На данном этапе общее снятие ограничений на необязательные поездки в зону ЕС+ невозможно", — отмечается в рекомендациях Еврокомиссии. Так называемая "зона ЕС+" включает в себя 26 стран Евросоюза, входящих в Шенгенскую зону, а также четыре ассоциированных с Шенгеном государства: Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию.

Для каких стран ЕС откроет границы?

1 июля планируют открыть въезд в Шенгенскую зону для ограниченного числа стран. Их список хотят создать до 30 июня. Ильва Йоханссон уточнила, что первые консультации Еврокомиссия проведет с государствами ЕС уже 11 июня.

Пока же Еврокомиссия рекомендовала внести в список шесть стран Западных Балкан: Албанию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию, Северную Македонию и Сербию, ведь эпидемиологическая ситуация в них схожая или даже лучше, чем в ЕС. Другие страны, в том числе Россия, ни в рекомендациях, ни во время пресс-конференции Йоханссон не упоминались.

Сейчас в ЕС работают над созданием сайта, на котором можно будет смотреть, какие страны внесли в список. В Брюсселе подчеркивают, что он должен быть единым для всех стран Шенгенской зоны. Впрочем, еврокомиссар не смогла уточнить дату, когда заработает сайт.

Критерии для снятия запрета на въезд в ЕС

В Брюсселе предложили три группы критериев, по которым следует создавать список стран, чьи граждане смогут снова путешествовать по территории ЕС. "Ограничения на путешествия следует снимать вначале для третьих стран со схожей или лучшей эпидемиологической ситуацией, по сравнению со средним значением в зоне ЕС+", — говорится в рекомендациях. А именно, будут смотреть на количество инфицированных на 100 тысяч населения страны, на тенденцию новых случаев заболевания COVID-19 и на общую готовность государства противостоять пандемии коронавируса. Вносить в список будут лишь страны, предоставляющие надежную информацию обо всех этих аспектах.

Вторая группа критериев — меры противодействия заражению COVID-19 во время поездки. Среди прочего, речь идет о соблюдении социальной дистанции в аэропортах и самолетах. Будут принимать во внимание и то, насколько каждая страна может быть использована в качестве пункта транзита для путешествий из других стран, еще не отвечающих критериям Еврокомиссии.

Третий критерий — зеркальность. То есть, открывать границы будут только со странами, разрешающими въезд для жителей Евросоюза.

Для попадания в список страна должна будет отвечать всем трем группам критериев. Список будут регулярно пересматривать. Ильва Йоханссон выразила надежду, что он будет только пополняться. Но если страна, находящаяся в списке, прекратит отвечать критериям из-за новой вспышки коронавируса, границы для нее опять закроют.

В ЕС будут пускать студентов и квалифицированных работников

Сейчас из-за пандемии запрещены только необязательные поездки в ЕС. Это означает, что в Шенген могут возвращаться граждане стран этой зоны, а также люди, имеющие разрешение на проживание в них. С 1 июля для граждан третьих стран, входящих в список, планируют снять ограничения на все путешествия. Но в Еврокомиссии предупреждают, что государства ЕС могут требовать от всех прибывших самоизоляции.

К обязательным Еврокомиссия относит и ряд других поездок, например сезонных работников или сотрудников транспорта. С начала июля предлагается расширить этот перечень, внеся в него студентов и высококвалифицированных работников, если их работу нельзя выполнить удаленно или отложить на более позднее время.

Консульские центры возобновят выдачу виз

В ходе борьбы с распространением коронавируса большинство государств ЕС приостановило выдачу виз для необязательных поездок. В мае страны ЕС выдали лишь два процента от обычного количества выдаваемых за один месяц виз.

Теперь в Еврокомиссии советуют "как можно быстрее" возобновить выдачу виз в странах, с которыми будут открывать границы. В идеале, консульства всех стран, входящих в Шенгенскую зону, должны открыться одновременно.

В Брюсселе считают бесполезными проверки состояния здоровья человека в момент подачи заявки на визу, поскольку сама поездка совершается позже. Еврокомиссия также рекомендовала визовым отделам и агентствам соблюдать меры гигиены, принимать посетителей только по предварительной записи, а также сократить физические контакты между их сотрудниками и заявителями до минимума. Например, отпечатки пальцев можно считывать не чаще, чем раз в 59 месяцев.