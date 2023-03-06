Dobro došli!, или Посторонним вход воспрещен: Какая страна самая гостеприимная в мире?

Какая страна самая гостеприимная? На этот вопрос можно ответить по-разному: та, где местные жители наиболее дружелюбны по отношению к иностранцам, или та, где туристическая инфраструктура лучше всего. Задайте этот вопрос дюжине экспатов и вы, скорее всего, получите дюжину разных ответов.

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Но, благодаря Passport Index, есть способ ответить на этот, казалось бы, невозможный вопрос: самая гостеприимная страна – та, в которой меньше всего ограничений на границе. И первое место в этом рейтинге самых гостеприимных стран между собой поделило аж 21 государство.

Ими оказались: Ангола, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Коморские острова, Кот-д'Ивуар, Джибути, Эфиопия, Демократическая Республика Конго, Габон, Гвинея, Гвинея-Бисау, Малави, Мальдивы, Микронезия, Нигерия, Руанда, Сомали, Южный Судан, Восточный Тимор и Тувалу - все они принимают путешественников из 198 стран без визы (или выдают визу по прибытии).

На другом конце списка – Афганистан, Северная Корея и Туркмения. В эти страны виза нужна для всех остальных.

Какая европейская страна является самой гостеприимной?



В Европе самой гостеприимной страной является Армения, которая предоставляет облегченные визовые правила путешественникам из 135 стран, что ставит ее на 26-е место в общем рейтинге. Косово предлагает такой прием 109 странам, а Молдова – 103.

Большинство европейских стран немного строже, предлагая безвизовый режим или визу по прибытии 92 странам.

35 стран Европы занимают 45-е место в середине таблицы гостеприимства. Это связано с правилами Шенгенской зоны, согласно которым многие из этих стран массово заключают визовые соглашения.

У каких стран самые влиятельные паспорта?



Впрочем, Passport Index более известен своим рейтингом самых влиятельных паспортов в мире.

Между паспортами разных стран существует огромный разрыв. Например, владельцы паспортов Объединенных Арабских Эмиратов могут путешествовать без визы или с визой "по прибытии" в 180 стран. Граждане Афганистана – только в 38 стран.

Самые гостеприимные страны могут открыть свои границы для большинства путешественников, но ответная услуга оказывается редко. Например, путешественники из Эфиопии получают безвизовый режим или визу по прибытии всего в 53 страны.

Латвия в этом списке находится на почетном шестом месте вместе с Эстонией и Словенией – ее граждане могут посетить без виз 170 стран мира. А вот граждане Литвы уже 172 страны.

Согласно последним данным Passport Index, в прошлом году свобода путешествий увеличилась во всех странах, кроме Вануату. В среднем, за последний год владельцы паспортов получили доступ в 16 дополнительных стран.