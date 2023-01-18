В мире существует три места, которые не принадлежат ни одному государству. Тургид уже писал о двух из них – об огромной части Антарктиды, известной как Земля Мэри Бэрд, и небольшом участке пустыни Сахары, который в мире знают как Бир-Тавиль.

Как минимум, одна из причин, по которой никто не претендует на эти территории, очевидна – кто захочет жить в таких экстремальных условиях? Но третье место, которое не принадлежит ни одному государству и где не действуют никакие законы, находится практически у нас под носом – в Европе!

Сложно понять, почему в Европе вообще существует место, которое никому не принадлежит и никто на него не претендует. Это не какая-то пустошь, да и размер у нее побольше, чем у таких микро-государств, как Монако или Ватикан. Но где же она находится? Этот кусочек земли, площадью семь квадратных километров, расположен на западном берегу Дуная, между Хорватией и Сербией.

Поскольку ни одно из государств не признает эту территорию своей, то официально она является terra nullius (латинский термин для ничьей земли), а, значит, любой человек, включая и вас, может заявить на нее права.