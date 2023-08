Долой каблуки! Авиакомпания Finnair разработала спортивную обувь для бортпроводников

Финская национальная авиакомпания Finnair разработала специальную спортивную обувь для бортпроводников, которую они смогут носить в полете. Однако платить за обувь придется самим сотрудникам, сообщает Yle.

Редко где можно встретить столь строгий дресс-код, как в авиацинной отрасли. Внешний вид экипажа должен соответствовать стандартам, установленным авиакомпаниями, - от оттенка губной помады до безупречного маникюра. Некоторые авиакомпании, в том числе Finnair, запрещают бортпроводникам делать татуировки или пирсинг на видных местах.

Однако индустрия авиаперевозок тоже меняется и постепенно отказывается от жесткого дресс-кода. Этим летом крупнейшая австралийская авиакомпания Qantas Airways разрешила бортпроводникам-мужчинам пользоваться косметикой.

Finnair с ноября введет в гардероб бортпроводников спортивную обувь, специально разработанную для них. Президент Финского общества этикета Мирва Сауккола считает, что спортивная обувь Finnair - это абсолютное новшество в авиационной отрасли. В то же время она подчеркнула, что Финляндия является своего рода вестником повседневного стиля одежды. "Если сравнивать с авиакомпаниями стран Дальнего Востока, их стиль более формальный, чем у авиакомпаний Северной Европы", - сказала она.

Хотя Finnair только сейчас разработала специальную спортивную обувь для летного состава, такая обувь была разрешена с 2021 года. Она должна быть черного цвета и без каких-либо надписей. Также был отменен запрет сочетать спортивную обувь с юбкой.

По словам представителей Finnair, решение было принято по ряду причин. Аэропорт Хельсинки и другие аэропорты мира за последние годы ощутимо расширились, что привело к резкому увеличению расстояния пеших переходов, которые особенно утомительны на высоких каблуках. Просьба разрешить ношение спортивной обуви исходила от самих сотрудников авиакомпании.

"Спортивная обувь стала частью повседневной одежды, поэтому было бы естественно включить ее в официальную униформу", - сказал представитель Finnair Суви Аалтонен.

