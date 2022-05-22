Дом на колесах вместо гостиницы: четыре кемпинга в Литве, где можно полюбоваться на природу и хорошо отдохнуть

Невозможно отрицать, что пандемия оставила неизгладимый след на туристической отрасли. И несмотря на то, что все больше и больше стран отменяют связанные с COVID-19 ограничения, у путешественников, похоже, сохраняются некоторые приобретенные за последние годы привычки. Так, например, все большую популярность приобретают поездки на кемперах, во время которых можно вообще не пересекаться с другими людьми и любоваться природой в своем темпе.

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Если же у вас нет опыта подобных путешествий, то уезжать от дома слишком далеко на первый раз не рекомендуется. Но вы всегда можете поехать к соседям! До Литвы, например, ехать совсем ничего, а интересные и нетронутые места встречаются и там. Путешествующие на домах на колесах могут остановиться в различных кемпингах, разбросанных по берегам почти шести тысяч литовских озер.

Литовские кемпинги, окруженные величественными лесами, предлагают разнообразные развлечения на природе, включая сауны на берегу озера, сбор ягод и грибов, а также пешеходные тропы для активных путешественников.

Вот четыре необычных кемпинга, которые можно найти у наших южных соседей:

Побег на Яблочный остров

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В прошлом князья Молетайский и Утянский устраивали праздник середины лета на Яблочном острове. Расположенный в самом сердце озера Грабуостас, он представляет собой кемпинг, действительно изолированный от остального мира.

Гостей Яблочного острова ждут потрясающие виды на озеро, окружающее остров со всех сторон, сотни яблонь, которые цветут нежно-розовыми цветами и аутентичные уютные деревянные сельские домики.

Любители каякинга могут внимательно наблюдать за вечерним небом, отражающимся в стеклянной поверхности озера Грабуостас, а поклонники сауны вдыхать тонкий аромат местных сосен, нежась в сауне на берегу озера.

Спокойное уединение на берегу озера в окружении соснового леса

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Кемпинг в Сувалкии (исторический регион на юге Литвы, за рекой Неман) для тех, кому больше всего по душе леса. Здесь путешественники найдут множество природных троп, прогуливаясь по которым можно не только дышать чистым сосновым воздухом, но и насобирать ягод и грибов.

Тем, кто ищет уникальные для Сувалкии впечатления, кемпинг Пушеле предлагает участок земли на берегу кристально чистого озера Виштитис, напоминающий о временах, когда Литва была последней языческой нацией в Европе, поклонявшейся природе. Языческий алтарь для балтийских богов и богинь прячется в близлежащем лесу для тех, кто интересуется литовским наследием.

Сочетание литовского наследия, культуры хиппи и природы

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Сочетая традиционную сельскую архитектуру, украшения ручной работы с иллюстрациями хиппи и спокойствие природы, некоторые кемпинги создали беззаботную атмосферу, подходящую для почитателей культуры 60-х годов прошлого века. Одним из таких примеров является Sunny Nights Hostel & Camping, который превратился из столетнего почтового отделения в ферму с впечатляющим яблоневым садом.

Кемпинг может похвастаться глиняной ванной с грязью на берегу местного пруда — более естественной заменой популярным во всей Литве курортам — и несколькими, специально созданными местами для костра, возле которых можно провести ночь под звездами.

На территории кемпинга ежегодно проводится музыкальное и художественное мероприятие Sunny Nights ("Солнечные ночи"), на которое приглашаются все любители народной литовской музыки.

Всего в часе езды от кемпинга находится Гора Крестов, число крестов на которой за все годы ее существования уже перевалило за 20 тысяч. Но учтите, что место это очень популярное и приезжать туда лучше с утра пораньше.

Романтика лавандовых полей

Foto: Publicitātes foto

Большинство мест для кемпинга в Литве окутаны неким ореолом романтики – поля с ароматными полевыми цветами, открытое небо, чтобы наблюдать за закатом солнца в озерах, и нетронутая человеком природа. Что еще нужно для счастья?

Кемперы, желающие припарковать свой автомобиль в месте, которое кажется потусторонним, могут даже не рассматривать ничего, кроме Лавандовой деревни. Всего в 28 км от Вильнюса, этот оазис уединения расположился среди лавандовых полей, цветки которой традиционно используются в народной медицине.

Потрясающие виды на лавандовые поля – не единственное, что предлагает этот кемпинг. На окраине Лавандовой деревни расположился пруд Кемяляй, где можно ловить рыбу или просто плавать на лодках.