Дубровник, Кашкайш, Сицилия: Где прямо сейчас в Европе бушуют пожары?

В условиях сильной жары по всей Южной Европе бушуют лесные пожары. Продолжительная засуха и температура выше 40 градусов создают благоприятные условия для распространения огня. Пожары вспыхнули сразу в нескольких районах, являющихся популярными туристическими направлениями. В некоторых из них курорты и гостиницы эвакуированы, а рейсы по многим направлениям отменены.

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Вот все районы Европы, пострадавшие от лесных пожаров, где путешественникам следует соблюдать осторожность.

Греция

На нескольких греческих островах полыхают пожары, что привело к массовой эвакуации оттуда отдыхающих. На острове Родос пламя охватило от 10 до 20 процентов территории острова. Около 20 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы, поскольку пожары охватили приморские деревни Киотари, Геннади, Пефки, Линдос, Лардос и Калатос.

На острове Корфу около 2 500 человек получили убежище от пожаров. Пожары бушуют также на острове Эвия, а на Крите объявлена повышенная тревога.

К западу от столицы Греции Афин уже несколько дней полыхают пожары, в результате которых повреждены сотни домов. Сильные порывы ветра раздувают пламя, которое уже достигло окраин города.

Италия

Лесные пожары бушуют в нескольких районах острова Сицилия. Сильно пострадала столица Палермо. Аэропорт города возобновил свою работу после кратковременного закрытия в начале недели, однако работа общественного транспорта, в том числе автобусов и поездов, по-прежнему нарушена.

В Катании, Трапани, Сиракузах и Мессине также бушуют пожары, что привело к эвакуации населения. Качество воздуха в пострадавших районах оставляет желать лучшего, в некоторых населенных пунктах нарушено электро- и водоснабжение.

Foto: Italian Firefighters via AP/Scanpix/Leta

В регионе Калабрия на материке лесные пожары охватили несколько районов, в том числе вокруг Реджио Калабрия, Кротоне и Катанзаро. В регионе закрыто множество дорог.

В соседней Апулии более двух тысяч туристов были эвакуированы из приморского города Виесте, так как рядом бушевали пожары.

На юге, в Саленто, около сотни человек были вынуждены покинуть город, так как пожары подошли к пляжу Сан-Катальдо в Лечче.

Хорватия

Во вторник вечером появились сообщения о пожаре в нескольких километрах к югу от популярного туристического города Дубровник. Сильный ветер и резкое повышение температуры привели к быстрому распространению лесных пожаров. Самолеты, сбрасывающие воду, и пожарные борются с огнем, который, по их словам, находится под контролем, но может вспыхнуть снова, если усилится ветер.

Испания

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Во вторник на острове Гран-Канария вспыхнул пожар. Несколько сотен жителей были вынуждены спасаться бегством, а три дороги были закрыты. Очаг пожара находится в районе Кальдера-де-Лос-Мартелес и в настоящее время не затрагивает пляжи и морские курорты острова.

Материковая Испания в настоящее время не затронута лесными пожарами.

Foto: AFP/Scanix/LETA

Португалия

Более 500 пожарных борются с огнем в районе столицы Португалии Лиссабона. В результате пожара 90 человек были вынуждены покинуть свои дома, а 800 сельскохозяйственных животных были эвакуированы.

Пламя охватило южный прибрежный город Кашкайш. В среду пожар был взят под контроль, но пожарные не теряют бдительности, поскольку сильный ветер может привести к его повторному возгоранию. Есть опасения, что пожар может распространиться и на близлежащий природный парк Синтра-Кашкайш.