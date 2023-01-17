Две самые посещаемые страны в мире находятся в Европе. Что это за страны?

Ежегодно Европу посещают более 500 миллионов туристов, но какую из 44 стран они выбирают? Аналитическая и консалтинговая компания GlobalData подсчитала, какая страна является самой посещаемой в Европе.

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На протяжении многих лет Франция часто занимала первое место, и, похоже, она вновь собирается вернуть себе титул самой посещаемой страны в мире.

Какая самая посещаемая страна в мире?

По данным GlobalData, до пандемии COVID-19 Франция была самой посещаемой страной в мире: в 2019 году ее посетило 88,1 миллиона человек. В 2021 году ее на повороте обошла Испания, но французы сдаваться не собирались и в 2022 году число посетивших эту страну составило 66,6 миллионов человек.

"Наряду с Италией и Испанией Франция представляет собой значительный сегмент роста в Западной Европе, — говорит Ханна Фри, аналитик по путешествиям и туризму в GlobalData. — Страна популярна не только у путешественников из самой Европы, особенно из Великобритании, Германии и Бельгии, но и у посетителей из других стран, включая Китай и США".

GlobalData сообщает, что число иностранных туристов, прибывающих во Францию, как ожидается, будет расти на 12,1% в год в период с 2022 по 2025 год. Компания прогнозирует, что к 2025 году Франция будет привлекать около 93,7 млн международных путешественников в год, что укрепит ее статус самой посещаемой страны в мире.

Почему Франция является популярным туристическим направлением?

По данным GlobalData, одним из самых больших плюсов Франции является ее транспорт. Путешествовать между крупными городами относительно легко благодаря скоростному железнодорожному сообщению.

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Франция также хорошо связана с другими европейскими странами поездами дальнего следования и ночными поездами. Новые спальные поезда, которые будут запущены в этом году, будут доставлять пассажиров из Парижа в Вену, Берлин и Милан, а в 2024 году столица также будет связана с Барселоной.

Какая вторая самая популярная страна в мире для посещения?

Испания находится рядом с Францией в рейтинге самых посещаемых стран мира. В то время как во всех странах число посетителей резко сократилось во время пандемии COVID-19, Испании удалось обойти Францию и занять первое место, приняв 26,3 миллиона посетителей.

Вслед за Францией она намерена привлечь еще больше туристов в ближайшие несколько лет. По данным GlobalData, к 2025 году Испания привлечет 89,5 млн иностранных посетителей.

"Посещение Франции и Испании в ближайшие годы останется на высоком уровне, поскольку фестивали, культура и кухня будут привлекать туристов, — говорит Фри. — Обе страны могут многое предложить своим гостям. И Франция, и Испания относительно большие, с разнообразным ландшафтом, и каждая страна имеет свою уникальную береговую линию".