Две самые посещаемые страны в мире находятся в Европе. Что это за страны?

Ежегодно Европу посещают более 500 миллионов туристов, но какую из 44 стран они выбирают? Аналитическая и консалтинговая компания GlobalData подсчитала, какая страна является самой посещаемой в Европе.
На протяжении многих лет Франция часто занимала первое место, и, похоже, она вновь собирается вернуть себе титул самой посещаемой страны в мире.
Какая самая посещаемая страна в мире?
По данным GlobalData, до пандемии COVID-19 Франция была самой посещаемой страной в мире: в 2019 году ее посетило 88,1 миллиона человек. В 2021 году ее на повороте обошла Испания, но французы сдаваться не собирались и в 2022 году число посетивших эту страну составило 66,6 миллионов человек.
"Наряду с Италией и Испанией Франция представляет собой значительный сегмент роста в Западной Европе, — говорит Ханна Фри, аналитик по путешествиям и туризму в GlobalData. — Страна популярна не только у путешественников из самой Европы, особенно из Великобритании, Германии и Бельгии, но и у посетителей из других стран, включая Китай и США".
GlobalData сообщает, что число иностранных туристов, прибывающих во Францию, как ожидается, будет расти на 12,1% в год в период с 2022 по 2025 год. Компания прогнозирует, что к 2025 году Франция будет привлекать около 93,7 млн международных путешественников в год, что укрепит ее статус самой посещаемой страны в мире.
Почему Франция является популярным туристическим направлением?
По данным GlobalData, одним из самых больших плюсов Франции является ее транспорт. Путешествовать между крупными городами относительно легко благодаря скоростному железнодорожному сообщению.
Франция также хорошо связана с другими европейскими странами поездами дальнего следования и ночными поездами. Новые спальные поезда, которые будут запущены в этом году, будут доставлять пассажиров из Парижа в Вену, Берлин и Милан, а в 2024 году столица также будет связана с Барселоной.
Какая вторая самая популярная страна в мире для посещения?
Испания находится рядом с Францией в рейтинге самых посещаемых стран мира. В то время как во всех странах число посетителей резко сократилось во время пандемии COVID-19, Испании удалось обойти Францию и занять первое место, приняв 26,3 миллиона посетителей.
Вслед за Францией она намерена привлечь еще больше туристов в ближайшие несколько лет. По данным GlobalData, к 2025 году Испания привлечет 89,5 млн иностранных посетителей.
"Посещение Франции и Испании в ближайшие годы останется на высоком уровне, поскольку фестивали, культура и кухня будут привлекать туристов, — говорит Фри. — Обе страны могут многое предложить своим гостям. И Франция, и Испания относительно большие, с разнообразным ландшафтом, и каждая страна имеет свою уникальную береговую линию".