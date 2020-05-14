Двумя колесами в могиле: 10 самых опасных дорог мира

Дороги — одно из важнейших изобретений человечества и сегодня во всем мире проложены десятки миллионов километров дорог. Однако некоторые участки этих дорог — зачастую, не слишком длинные — являются смертельно опасными и ежегодно уносят сотни человеческих жизней. Портал DELFI представляет: 10 дорог, из поездки по которым можно не вернуться.
1. Дорога смерти
Дорога в горах провинции Юнгас в Боливии просто и без обиняков называется "Шоссе смерти" — ежегодно там гибнет по 200-300 человек. Большинство — в лобовых столкновениях, но хотя бы 20-30 машин каждый год срывается и в пропасть. Опасным этот путь делает уникальная боливийская природа, включающая в себя внезапные и очень сильные ливни, которые моментально делают видимость нулевой, вызывают оползни и, зачастую, за считанные минуты смывают в пропасть целые участки шоссе.
- 1. 2. Самая заснеженная
- 2. 3. Самая ледяная
- 3. 4. Самая опасная зимой
- 4. 5. Самая высокогорная
- 5. 6. Самая засушливая
- 6. 7. Самая опасная для туристов
- 7. 8. Самая опасно привлекательная
- 8. 9. Самая извилистая
- 9. 10. Самая опасная для страдающих от клаустрофобии