Двумя колесами в могиле: 10 самых опасных дорог мира

Дороги — одно из важнейших изобретений человечества и сегодня во всем мире проложены десятки миллионов километров дорог. Однако некоторые участки этих дорог — зачастую, не слишком длинные — являются смертельно опасными и ежегодно уносят сотни человеческих жизней. Портал DELFI представляет: 10 дорог, из поездки по которым можно не вернуться.

1. Дорога смерти



Дорога в горах провинции Юнгас в Боливии просто и без обиняков называется "Шоссе смерти" — ежегодно там гибнет по 200-300 человек. Большинство — в лобовых столкновениях, но хотя бы 20-30 машин каждый год срывается и в пропасть. Опасным этот путь делает уникальная боливийская природа, включающая в себя внезапные и очень сильные ливни, которые моментально делают видимость нулевой, вызывают оползни и, зачастую, за считанные минуты смывают в пропасть целые участки шоссе.