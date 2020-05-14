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2. Самая заснеженная
Двумя колесами в могиле: 10 самых опасных дорог мира
Foto: Shutterstock

Дороги — одно из важнейших изобретений человечества и сегодня во всем мире проложены десятки миллионов километров дорог. Однако некоторые участки этих дорог — зачастую, не слишком длинные — являются смертельно опасными и ежегодно уносят сотни человеческих жизней. Портал DELFI представляет: 10 дорог, из поездки по которым можно не вернуться.

1. Дорога смерти

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A post shared by Jurica Galić Juka (@jurica_galic_juka) on Jun 23, 2018 at 2:24pm PDT


Дорога в горах провинции Юнгас в Боливии просто и без обиняков называется "Шоссе смерти" — ежегодно там гибнет по 200-300 человек. Большинство — в лобовых столкновениях, но хотя бы 20-30 машин каждый год срывается и в пропасть. Опасным этот путь делает уникальная боливийская природа, включающая в себя внезапные и очень сильные ливни, которые моментально делают видимость нулевой, вызывают оползни и, зачастую, за считанные минуты смывают в пропасть целые участки шоссе.


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2. Самая заснеженная

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Delfi Turgid

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