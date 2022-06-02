Едем в отпуск: в какие страны Европы можно въехать без каких-либо ограничений

С 1 июня во многих европейских государствах наконец-то отменили коронавирусные ограничения. Однако есть страны, для въезда в которые по-прежнему нужно иметь справку о вакцинации или тест на COVID-19.
Список стран, для въезда в которые больше не нужно предъявлять справку о вакцинации или тест на COVID-19.
- Австрия
- Албания
- Армения
- Бельгия
- Болгария
- Ирландия
- Исландия
- Италия
- Нидерланды
- Хорватия
- Греция
- Кипр
- Литва
- Латвия
- Люксембург
- Черногория
- Молдова
- Норвегия
- Польша
- Франция
- Швеция
- Румыния
- Германия (по меньшей мере до конца августа)
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Швейцария
- Дания
- Чехия
- Турция
- Венгрия
- Великобритания
Ограничения действуют в следующих странах:
Испания – несмотря на то, что это одно из самых популярных туристических направлений в Европе, отдыхающие по-прежнему должны при въезде в страну предъявлять сертификат о вакцинации, о перенесенной болезни или отрицательный результат теста на COVID-19. При этом стоит учитывать, что справка о вакцинации действует здесь 270 дней после второй дозы вакцины (в случае бустерной дозы срок еще дольше). Справка о перенесенной болезни действует в течение 180 дней с момента выздоровления. Исключения - дети младше 12 лет.
Однако в самой Испании многие ограничения отменены - например, больше не нужно носить маску в общественных местах.
Mальтa – для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген). Исключения - дети младше 6 лет.
Португалия – для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген). Исключения - дети младше 12 лет.
Финляндия – до 05.06.2022 действуют правила, согласно которым для въезда в страну нужен сертификат о вакцинации, справка о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (в случае въезда в страну по тесту необходимо повторное тестирование через 3-5 дней после пересечения границы).