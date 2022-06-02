Едем в отпуск: в какие страны Европы можно въехать без каких-либо ограничений
Foto: Shutterstock

С 1 июня во многих европейских государствах наконец-то отменили коронавирусные ограничения. Однако есть страны, для въезда в которые по-прежнему нужно иметь справку о вакцинации или тест на COVID-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Список стран, для въезда в которые больше не нужно предъявлять справку о вакцинации или тест на COVID-19.

  • Австрия
  • Албания
  • Армения
  • Бельгия
  • Болгария
  • Ирландия
  • Исландия
  • Италия
  • Нидерланды
  • Хорватия
  • Греция
  • Кипр
  • Литва
  • Латвия
  • Люксембург
  • Черногория
  • Молдова
  • Норвегия
  • Польша
  • Франция
  • Швеция
  • Румыния
  • Германия (по меньшей мере до конца августа)
  • Сербия
  • Словакия
  • Словения
  • Швейцария
  • Дания
  • Чехия
  • Турция
  • Венгрия
  • Великобритания

Ограничения действуют в следующих странах:

Испания – несмотря на то, что это одно из самых популярных туристических направлений в Европе, отдыхающие по-прежнему должны при въезде в страну предъявлять сертификат о вакцинации, о перенесенной болезни или отрицательный результат теста на COVID-19. При этом стоит учитывать, что справка о вакцинации действует здесь 270 дней после второй дозы вакцины (в случае бустерной дозы срок еще дольше). Справка о перенесенной болезни действует в течение 180 дней с момента выздоровления. Исключения - дети младше 12 лет.
Однако в самой Испании многие ограничения отменены - например, больше не нужно носить маску в общественных местах.

Mальтa – для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген). Исключения - дети младше 6 лет.

Португалия – для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген). Исключения - дети младше 12 лет.

Финляндия – до 05.06.2022 действуют правила, согласно которым для въезда в страну нужен сертификат о вакцинации, справка о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (в случае въезда в страну по тесту необходимо повторное тестирование через 3-5 дней после пересечения границы).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.

Source

Delfi Turgid

Sharing Options

0

Source

Delfi Turgid

Tags

Коронавирус Европа Летний отпуск
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Азбука летней красоты вместе с визажисткой Анете Спике
Полезные рекомендации, как сделать свою компанию более устойчивой
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Благоприятная рабочая среда: советы по улучшению психологического климата
Продуктивный рабочий день: что крадет ваше время и энергию?
За кулисами Wolt: история ресторанной команды