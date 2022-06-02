Едем в отпуск: в какие страны Европы можно въехать без каких-либо ограничений

С 1 июня во многих европейских государствах наконец-то отменили коронавирусные ограничения. Однако есть страны, для въезда в которые по-прежнему нужно иметь справку о вакцинации или тест на COVID-19.

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Список стран, для въезда в которые больше не нужно предъявлять справку о вакцинации или тест на COVID-19.

Австрия

Албания

Армения

Бельгия

Болгария

Ирландия

Исландия

Италия

Нидерланды

Хорватия

Греция

Кипр

Литва

Латвия

Люксембург

Черногория

Молдова

Норвегия

Польша

Франция

Швеция

Румыния

Германия (по меньшей мере до конца августа)

Сербия

Словакия

Словения

Швейцария

Дания

Чехия

Турция

Венгрия

Великобритания

Ограничения действуют в следующих странах:

Испания – несмотря на то, что это одно из самых популярных туристических направлений в Европе, отдыхающие по-прежнему должны при въезде в страну предъявлять сертификат о вакцинации, о перенесенной болезни или отрицательный результат теста на COVID-19. При этом стоит учитывать, что справка о вакцинации действует здесь 270 дней после второй дозы вакцины (в случае бустерной дозы срок еще дольше). Справка о перенесенной болезни действует в течение 180 дней с момента выздоровления. Исключения - дети младше 12 лет.

Однако в самой Испании многие ограничения отменены - например, больше не нужно носить маску в общественных местах.

Mальтa – для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген). Исключения - дети младше 6 лет.

Португалия – для въезда в страну необходимо предъявить сертификат о вакцинации, справку о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (ПЦР или антиген). Исключения - дети младше 12 лет.

Финляндия – до 05.06.2022 действуют правила, согласно которым для въезда в страну нужен сертификат о вакцинации, справка о перенесенной болезни или негативный результат теста на коронавирус (в случае въезда в страну по тесту необходимо повторное тестирование через 3-5 дней после пересечения границы).