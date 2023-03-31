Египет планирует ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 стран
Foto: Privātais arhīvs

Власти Египта планируют ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 стран, чтобы стимулировать развитие туризма, сообщает Egyptian Streets. Стоимость визы составит 700 долларов США (21 000 EGP).

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Если у туристов уже есть действующая виза Великобритании, США, Шенгенской зоны, Японии или Новой Зеландии, они смогут получить новую визу по прибытии в аэропортах Египта.

Министерство также объявило, что граждане Китая, Индии и турецкие туристы могут получить визу по прибытии через один из египетских портов, а граждане Ирана и Израиля могут въехать в некоторые районы страны - Южный Синай и Хургаду - с визой по прибытии, при условии, что они предварительно согласуют свои действия с туристическими агентствами.

Экстренные визы также будут выдаваться путешественникам из стран арабского Магриба (Марокко, Алжир и Тунис), а граждане Индии также смогут получить экстренную визу по прибытии, если они проживают в странах Персидского залива или имеют въездную визу в США, Великобританию, Европейский Союз, Австралию или Новую Зеландию.

В свете экономических проблем Египта и растущей инфляции, Египет ставит перед собой цель увеличивать туризм на 30 процентов ежегодно и достичь 30 миллионов туристов в год к 2028 году.

Гражданам Латвии для въезда на территорию Египта необходимо оформить визу в аэропорту по прилету. Срок действия туристической визы (one entry turistic visa): 1 месяц. Виза в виде марки вклеивается в паспорт. Стоимость визы - 25 долларов; в случае выезда за территорию страны во время отдыха (например - экскурсия в Израиль, Иордания), виза оплачивается повторно.

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