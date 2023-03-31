Египет планирует ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 стран

Власти Египта планируют ввести пятилетнюю туристическую визу для граждан 180 стран, чтобы стимулировать развитие туризма, сообщает Egyptian Streets. Стоимость визы составит 700 долларов США (21 000 EGP).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Если у туристов уже есть действующая виза Великобритании, США, Шенгенской зоны, Японии или Новой Зеландии, они смогут получить новую визу по прибытии в аэропортах Египта.

Министерство также объявило, что граждане Китая, Индии и турецкие туристы могут получить визу по прибытии через один из египетских портов, а граждане Ирана и Израиля могут въехать в некоторые районы страны - Южный Синай и Хургаду - с визой по прибытии, при условии, что они предварительно согласуют свои действия с туристическими агентствами.

Экстренные визы также будут выдаваться путешественникам из стран арабского Магриба (Марокко, Алжир и Тунис), а граждане Индии также смогут получить экстренную визу по прибытии, если они проживают в странах Персидского залива или имеют въездную визу в США, Великобританию, Европейский Союз, Австралию или Новую Зеландию.

В свете экономических проблем Египта и растущей инфляции, Египет ставит перед собой цель увеличивать туризм на 30 процентов ежегодно и достичь 30 миллионов туристов в год к 2028 году.

Гражданам Латвии для въезда на территорию Египта необходимо оформить визу в аэропорту по прилету. Срок действия туристической визы (one entry turistic visa): 1 месяц. Виза в виде марки вклеивается в паспорт. Стоимость визы - 25 долларов; в случае выезда за территорию страны во время отдыха (например - экскурсия в Израиль, Иордания), виза оплачивается повторно.