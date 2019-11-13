Эйфелеву башню больше нельзя фотографировать. Даже на смартфон!

Эксперты The Sun назвали главные мировые достопримечательности, которые запрещено фотографировать. В список включены Сикстинская капелла, Музей Ван Гога и даже Эйфелева башня, пишет портал turizm.ru.

Не все туристические достопримечательности разрешено снимать. Некоторые знаковые места ввели запрет, чтобы защитить ценные экспонаты от вспышек. Другие же оправдывают действующие правила иными причинами, например, религиозными соображениями, либо считают акт фотографирования неуважительным отношением. В любом случае, нарушение запрета может обернуться для туриста с фотоаппаратом или смартфоном неприятностями, в том числе огромными штрафами.

Специалисты The Sun составили список достопримечательностей, рядом с которыми лучше даже не рисковать. Так, запрет действует в знаменитой Базилике Сакре-Кёр в Париже. Правило введено, чтобы "сохранить подходящую атмосферу для молитвы", — говорится на его официальном сайте. Всех нарушителей из базилики выгоняют. Чтобы избежать негативных последствий, не вынимайте камеру в Сикстинской капелле Ватикана. Достопримечательность особенно известна потолком, расписанным Микеланджело. Кроме того, эксклюзивные права на изображения убранства капеллы принадлежат японскому телеканалу Nippon, который являлся спонсором проведенных здесь реставрационных работ.

Фотографирование Долины Царей в Египте может и вовсе обернуться тюремным заключением. Чтобы сделать здесь фото без вспышки, предварительно необходимо получить разрешение. Тюремный срок грозит и тем, кто фотографируется на популярном пляже Мао Кхао Бич в Таиланде. Дело в том, что часть побережья находится в ведении местного аэропорта. Раньше толпы туристов приходили сюда, чтобы сделать фото с низко пролетающим самолетом. Однако после нескольких смертельных случаев опасный участок пляжа огородили и ввели запрет на фото.

Многие музеи мира вводят ограничения на пользование фотоаппаратом и другими гаджетами. Сделано это в целях защиты произведений искусства от повреждений. В частности, запрет действует в Музее Ван Гога в Амстердаме. В качестве альтернативы посетителям предлагают сфотографироваться в фойе или в специальных зонах для селфи. Еще одно место в голландской столице, где запрещены любые фотосессии — Дом Анны Франк.

Совсем недавно запрет был введен в костнице Седлец в Чехии, где находятся порядка 70 тысяч человеческих скелетов. Ограничение появилось из-за неуважительного отношения туристов, которые ради необычной фотографии могли брать со стен человеческие кости. Чтобы не нарваться на штраф, за три дня до визита в Седлец необходимо оформить специальное разрешение на фотосъемку. В прошлом месяце ограничение на фото начало действовать в районе Гион японского города Киото. Это произошло после многочисленных жалоб проживающих здесь гейш, которые обвинили туристов в преследованиях и фотографировании без разрешения. Нарушителям запрета обещан штраф в размере 100 долларов.

Немногие знают, что фотографирование Эйфелевой башни также является нарушением закона. Дело в том, что ее знаменитое световое шоу, которое радует туристов в темное время суток, было создано компанией SETE и защищено авторским правом. Несмотря на это, пока сведений о штрафах тех, кто снимает парижскую достопримечательность вечером, нет.