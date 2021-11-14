Если бы Европейский союз принял эти требования, то перелеты из Таллина в Ригу или Вильнюс оказались бы под запретом. А вот в Хельсинки из эстонской столицы все равно можно было бы улететь.

Саммит ООН по вопросам климата, недавно состоявшийся в Глазго, собрал лидеров мировых держав и привлек внимание радикально настроенных экологических организаций. Так, например, Greenpeace, известный своими массовыми протестами по всему миру, выдвинул на саммите ряд требований, среди которых, помимо отказа от новых проектов по ископаемому топливу и закрытия квот торговли выбросами CO2, был также призыв запретить ближнемагистральные авиаперелеты в Европе, если по маршруту можно добраться поездом быстрее, чем за шесть часов.

Согласно исследованию, проведенному по заказу Greenpeace, примерно у трети наиболее часто используемых рейсов на короткие расстояния между европейскими городами есть альтернативные варианты перемещения на поездах. По оценкам исследователей, такие железнодорожные переезды занимают менее шести часов.

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